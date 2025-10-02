『ラブ トランジット』シーズン3、“元恋人”同士5組10人の参加者が発表 シーズン史上最も複雑に絡み合う
Prime Videoは、大人気恋愛リアリティ番組の最新作となる『ラブ トランジット』シーズン3を、16日午後8時から独占配信する。今シーズンは全8話構成となり、初週は第1話から第3話までの計3話を一挙配信。このほど10人の参加者の名前と写真が公開された。
【動画】麒麟・川島＆指原莉乃らが大興奮！美男美女の登場も予感させる予告
参加者は交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人たち。一度別れた恋人たちが再会し、約1ヶ月間ホテルでのホカンス生活を通して、過去の恋や、新たな出会いの間で揺れ動く姿を描く。スタジオMCは川島明（麒麟）、指原莉乃、長谷川忍（シソンヌ）が続投し、新たにホラン千秋が加わる。
発表された参加者は、ミク、みゆう、しおり、ひなこ、ユリ、ヒロ、ひろき、イッセイ、ゆうや、ユウマの10人。元恋人たちは、誰が誰の元恋人か、それぞれの参加者の詳細なプロフィールもベールに包まれているが、彼らの参加理由は、「やり残した思い、後悔がある」、「もう一度過去の恋愛と向き合いたい」、「自分の恋愛観や人間関係を見つめ直したい」、「心が動くような新しい恋がしたい」など、まさに十人十色。
約1ヶ月間のホカンス生活を通してさまざまな想いが交錯するなか、葛藤しながらも自分自身の想いと真剣に向き合う参加者たち。彼らの考え抜いた想いの先にある未来とは。シーズン史上最も複雑に絡み合う『ラブ トランジット』シーズン3の幕開けに注目だ。
またPrime Video 公式Xでは、シーズン3参加者たちのMBTI診断やXとの思い出の曲など、パーソナルな一面がのぞける特別投稿を配信。配信前に元恋人を推理したり、新たな恋の行方を予想するなど楽しむことができる。
