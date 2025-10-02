アイネット、下期配当を見送り

アイネット <9600> [東証Ｐ] が10月2日大引け後(17:45)に配当修正を発表。TOBに伴い、従来29円としていた26年3月期の下期配当を見送る方針とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。なお、当社の上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続を経て、当社を完全子会社とすることを企図していること、並びに当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。詳細については、意見表明プレスリリースをご参照ください。当社は、「安定的な配当を継続して実施するとともに、内部留保に努めて今後発生する資金需要などの対応を図る」という配当方針のもと、2025年５月９日に公表した当社中期経営計画においては、「総還元性向40％以上、配当は累積配当とする」として、各期の配当額については、設備投資の動向、連結業績をあわせて総合的に勘案し、決定するとしておりました。しかしながら、本公開買付けの決済後の2026年３月31日を基準日とした配当を行う場合、本公開買付けに応募する株主の皆様と本公開買付けに応募しない株主の皆様との間に経済的効果の差異が生じる可能性があるため、株主の皆様の間での公平性を確保する観点から、本日開催の取締役会において、本公開買付けが成立することを条件に、2026年３月期の期末配当予想を修正し、2026年３月期の期末配当を行わないことを決議いたしました。

