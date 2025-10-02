Snow Man目黒蓮がミラノで過ごす1日に密着した動画公開！Stray Kidsバンチャンと交流も
フェンディのブランドアンバサダーを務める目黒蓮（Snow Man）が、イタリア・ミラノを訪れた動画が公開された。
■目黒はフェンディらしい遊び心が取り入れられたスタイルでコレクションに参加
フェンディは、9月24日、2026年春夏ウィメンズ・メンズコレクションを開催。
このたび公開された動画では、目黒がショーの模様、また、ショー同日に開催されたあらたな旗艦店「パラッツォ フェンディ ミラノ」のオープニングイベントに参加した様子に密着した。
ミラノショールームにて開催されたフェンディ2026年春夏ウィメンズ・メンズコレクションへ向かう目黒は、シアリングマキシカラーがついた上質なプロンジェレザー（意味：革を柔らかくするために通常のなめし工程より長時間かけてなめし、磨き上げる工程のこと）で仕立てられたレザーのセットアップに身を包み、襟元にはフェンディ2026年春夏プレコレクションより発売予定のロボット型チャームをつけ、フェンディらしい遊び心が取り入れられたスタイルで登場した。
さらに、新作の秋冬コレクションのジュエリー、そして、10月上旬に発売予定の初の“FENDI 925”メンズファッションジュエリーラインのブレスレットとリングを重ね付けし、華やかなアクセントを加えた。
■Stray Kidsのバンチャンと交流する様子も
今回で4度目の参加となる目黒。ショー後のバッグステージにて、アクセサリーおよびメンズウェア部門のアーティスティック ディレクターを務めたシルヴィア・フェンディ、フェンディ家2代目の5人姉妹のひとり、アンナと談笑する姿や、同じくアンバサダーを務めるボーイズグループStray Kidsのメンバー バンチャンと交流する様子などが収められている。
さらに、ショー同日に行われたあらたな旗艦店「パラッツォ フェンディ ミラノ」のオープニングイベントでは、フェンディの世界観が余すところなく体現されたブティックに魅了される様子や、この日のために特別に来場したフェンディの職人たちが披露する、卓越したクラフツマンシップに感動する姿が捉えられている。
本動画はフェンディ公式LINE、X、Facebookにて順次公開される。
