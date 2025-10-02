「日経225ミニ」手口情報（2日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、10月限5710枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月2日の日経225ミニ期近（2025年10月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の5710枚だった。
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 5710( 5710)
ソシエテジェネラル証券 2571( 2571)
SBI証券 3996( 2074)
楽天証券 2366( 970)
松井証券 625( 625)
マネックス証券 424( 424)
三菱UFJeスマート 374( 324)
日産証券 98( 98)
フィリップ証券 84( 84)
ドイツ証券 69( 69)
バークレイズ証券 26( 26)
インタラクティブ証券 21( 21)
岩井コスモ証券 4( 4)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 105( 105)
ABNクリアリン証券 88( 88)
マネックス証券 60( 60)
楽天証券 99( 47)
SBI証券 237( 33)
日産証券 23( 23)
フィリップ証券 21( 21)
松井証券 20( 20)
三菱UFJeスマート 29( 17)
JPモルガン証券 9( 9)
ドイツ証券 6( 6)
インタラクティブ証券 5( 5)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 134938( 134938)
ソシエテジェネラル証券 75013( 75013)
SBI証券 78636( 35760)
松井証券 21936( 21936)
楽天証券 38862( 19206)
バークレイズ証券 13647( 13647)
サスケハナ・ホンコン 10942( 10942)
日産証券 6041( 6041)
三菱UFJeスマート 9893( 5315)
JPモルガン証券 4802( 4802)
マネックス証券 4497( 4497)
ビーオブエー証券 4458( 4458)
ゴールドマン証券 1926( 1916)
フィリップ証券 1387( 1387)
モルガンMUFG証券 618( 618)
BNPパリバ証券 477( 477)
みずほ証券 444( 444)
東海東京証券 419( 419)
インタラクティブ証券 345( 345)
野村証券 324( 324)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース