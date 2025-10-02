「日経225ミニ」手口情報（2日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、10月限1万6951枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月2日の日経225ミニ期近（2025年10月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万6951枚だった。
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 16951( 15951)
ソシエテジェネラル証券 10085( 10085)
SBI証券 6314( 2700)
三菱UFJeスマート 1458( 1364)
楽天証券 4062( 1334)
松井証券 912( 912)
マネックス証券 583( 583)
インタラクティブ証券 221( 221)
フィリップ証券 177( 177)
日産証券 147( 147)
ドイツ証券 120( 120)
立花証券 22( 22)
バークレイズ証券 1020( 20)
岩井コスモ証券 3( 3)
光世証券 1( 1)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 147( 147)
ABNクリアリン証券 119( 119)
楽天証券 224( 90)
フィリップ証券 85( 85)
SBI証券 174( 52)
マネックス証券 51( 51)
三菱UFJeスマート 56( 32)
松井証券 23( 23)
日産証券 14( 14)
JPモルガン証券 8( 8)
インタラクティブ証券 7( 7)
ドイツ証券 2( 2)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 274299( 274216)
ソシエテジェネラル証券 165363( 165363)
SBI証券 121428( 54518)
松井証券 47031( 47031)
サスケハナ・ホンコン 41228( 41228)
バークレイズ証券 30320( 30287)
楽天証券 48809( 24149)
日産証券 13785( 13785)
JPモルガン証券 11828( 11828)
ビーオブエー証券 11519( 11519)
三菱UFJeスマート 15898( 9498)
モルガンMUFG証券 8071( 8071)
ゴールドマン証券 6968( 6860)
野村証券 6603( 6439)
BNPパリバ証券 6057( 6057)
マネックス証券 5931( 5931)
広田証券 3782( 3782)
UBS証券 3003( 3003)
フィリップ証券 2212( 2212)
インタラクティブ証券 1724( 1724)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース