「TOPIX先物」手口情報（2日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万3551枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月2日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万3551枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 13551( 13551)
ソシエテジェネラル証券 9400( 9400)
モルガンMUFG証券 4046( 4046)
JPモルガン証券 2107( 2107)
バークレイズ証券 1889( 1889)
ゴールドマン証券 3102( 1820)
ビーオブエー証券 1749( 1749)
HSBC証券 1341( 1341)
UBS証券 353( 353)
インタラクティブ証券 180( 180)
日産証券 169( 169)
シティグループ証券 236( 162)
BNPパリバ証券 108( 108)
SBI証券 157( 107)
みずほ証券 91( 91)
サスケハナ・ホンコン 90( 90)
SMBC日興証券 55( 55)
ドイツ証券 48( 48)
三菱UFJeスマート 49( 45)
松井証券 30( 30)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース