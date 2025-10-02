この記事をまとめると ■「F1」以来の純マクラーレン製スーパーカーがMP4-12Cだ ■軽量カーボンモノセルと3.8リッターV8ツインターボで高性能を実現 ■先進シャシー技術と機能美デザインで3500台を生産した意欲作だった

新生マクラーレンのロードカー第１号

マクラーレンのスーパースポーツというと、まず誰もがその姿をイメージするのは、究極のロードカーを目指して開発された、あの「F1」ロードカーだろう。当時のマクラーレンカーズは、1992年から1998年にかけて、トータルで106台のF1を生産（そのなかには5台のプロトタイプ、6台のLM、3台のGT、そしてレース用車両である28台のGTRが含まれる）。

その後はメルセデス・ベンツ、メルセデスAMGの両社との共同開発による「SLR」シリーズを2004年に開始したのはよく知られているとおりだ。

一連のSLRシリーズにおける経験は、マクラーレンに多くのスーパーカービジネスのノウハウを残してくれた。マクラーレンカーズは、新たに自社ブランドでのスーパーカー開発に着手する決断を下し、新たにマクラーレンオートモーティブ社を設立。そのファーストモデルとして誕生したのが、ここで紹介する「MP4-12C」である。

ちなみにこの「MP4-12C」というネーミングは、マクラーレンが1981年にジョン・バーナードの設計によってF1GPに投じた「MP4/1」から受け継がれてきたもので、「M」＝マクラーレン、「P4」＝4番目のプロジェクト、「12」＝V型12気筒エンジン搭載車に匹敵する運動性能を実現する、「C」＝カーボンファイバーを主な素材とした軽量なモデルであることを物語っている。

エンジニアリングを結集したハイテクスーパーカー

現在のマクラーレン車のすべてがそうであるように、軽量化は同社にとってもっとも重要な開発哲学であり、それはもちろんこのMP4-12Cでも変わるところはない。

その象徴ともいえるのが、基本構造体として用いられたカーボンモノコック（カーボンモノセル）だ。ワンピース構造で成型されたその重量は、わずか80kg以下であり、その前後にはアルミニウム製のサブフレームが接合され、リヤのサブフレーム上にはパワートレイン一式が搭載される。

搭載されたエンジンは「M838T」型と呼ばれる3.8リッタ―のV型8気筒DOHCツインターボで、これは同じイギリスのリカルド社との共同開発によるものだった。最高出力 & 最大トルクは2011年の発表時には600馬力 & 600Nmと発表されていたが、これは2012年にスパイダーがラインアップに追加されたのと同時に、最高出力のみ625馬力に強化されている。マクラーレンはそれに対応して、2012年以前までのMP4-12Cに対しては、同様の最高出力を得る無償のアップデート・プログラムを提供している。

デュアルクラッチ式の7速SSG（シームレスシフトギアボックス）との組み合わせによって、0-100km/h加速を3.1秒で、そして最高速では330km/hを達成したMP4-12C。サスペンションに前後左右のダンパーを油圧で接続することでスタビライザーを廃したプロアクティブシャシーコントロールを採用し、またブレーキにはブレーキステア機構を採用するなど、シャシーでも斬新なメカニズムを多数採用したMP4-12Cは、F1ロードカー以来の純マクラーレンのスーパーカーということで、デビュー時から大きな話題を呼んだ。

そのデザインは、もちろんエアロダイナミクスを徹底的に検証した機能美の極致ともいえるもの。リヤのアクティブウイングは、ブレーキング時にはエアブレーキとしての機能も果たす。また、特徴的な造形のヘッドライトをもつフロントマスクは、このMP4-12Cの大きな特徴となっている。

MP4-12Cはその後、2014年には「650S」へと進化を果たし、このデザインは受け継がれることはなかったが、現在でもそれがもっとも魅力的なフロントビューだったと評価するファンは数多い。参考までに2012年に登場したスパイダーはリトラクタブルハードトップをもち、車重はクーペの1336kgから40kgほど増加していた。

2014年までに生産されたMP4-12Cは約3500台。それがマクラーレンオートモーティブにとって、極めて大きな成功作となったことはいうまでもない。そしてその血統は、前で触れた650Sを経て、2017年には「720S」へとフルモデルチェンジ。現在ではそのアップデート版となる2023年発表の「750S」へと受け継がれている。