大相撲秋場所限りで現役を引退した元関脇・宝富士（38＝伊勢ケ浜部屋）が2日、東京・両国国技館の記者クラブで会見した。

「やり切った。スッキリしている。精一杯やったので悔いはない」

青森県出身で五所川原商高から近大を経て09年初場所で初土俵。11年名古屋場所で新入幕を果たした。得意とする左四つからの寄り、投げで活躍し幕内は78場所務め、最高位は西関脇だった。

東十両12枚目で迎えた秋場所は5勝10敗で負け越し、幕下転落が決定的になっていた。「自分ではやり切ったと思った。体に限界が来た。年々ケガが増えてきて自分の相撲が取れなくなった。ここできっぱり辞めた方がいいと思った」と話した。

初土俵から休まず土俵に上がり続け、連続出場は1398回（678勝720敗）だった。「休みたくない。相撲を取れるなら、ずっと取り続けたかった。自分の中で休みはなかった」。上腕二頭筋や太腿を痛めることもあり、「休むときは引退だと決めていた」と明かした。

昭和61年度生まれで、横綱・稀勢の里（現二所ノ関親方）や大関・豪栄道（現武隈親方）を輩出した「花のロクイチ組」の一人。「僕が大学のときから第一線で活躍していた人たちがいた。早く追いつきたい」と刺激を受けていた。

故郷の青森県は142年、幕内力士が途絶えたことのない相撲どころ。弟弟子で唯一の幕内・尊富士が7月の名古屋場所で上腕二頭筋を断裂したため全休し、九州場所（11月9日初日・福岡国際センター）での十両陥落が確実となっている。また、錦富士が秋場所で11勝を挙げ、春場所以来4場所ぶりの再入幕を確実とした。宝富士は「自分たちで途絶したら絶対ダメだと思った。安心して任せられる」と後輩たちに期待した。

新入幕時から顔がタレントのマツコ・デラックスに似ていると評判になった。「注目してもらえたならありがたい。それで共演もできたので。“マツコ富士”と言われたこともあったので、うれしかった」と笑顔を見せた。

今後は桐山親方として、伊勢ケ浜部屋で後進を指導する。「16年半経験したことを教えつつ、伊勢ケ浜部屋の伝統も伝えていきたい」。同席した師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）は「背中で語るような力士だった。次の世代にも伝えていけるように頑張ってほしい」と期待を込めた。