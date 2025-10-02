ＢＴＳのジン（３２）が、ソロファンコンサート「＃ＲＵＮＳＥＯＫＪＩＮ＿ＥＰ．ＴＯＵＲ」のアンコール公演「＃ＲＵＮＳＥＯＫＪＩＮ＿ＥＰ．ＴＯＵＲ＿ＥＮＣＯＲＥ」を開催すると２日、韓国のファンコミュニティープラットフォーム・Ｗｅｖｅｒｓｅ（ウィバース）で発表した。

同公演は１０月３１日と１１月１日、仁川文鶴競技場メインスタジアムで行われるという。同会場は、２００２年の日韓サッカーワールドカップ開催時に合わせて建設された、約５万人を収容するスタジアムだ。

ジンの初ソロファンコンサートは、６月に高陽（コヤン）からスタートを切り、日本、アメリカ、ヨーロッパなど９都市で１８公演を実施。アンコール公演では、ワールドツアーで積み重ねた経験を集約したステージを披露する予定だ。

ジンの所属事務所・ＢＩＧＨＩＴ ＭＵＳＩＣは「ＡＲＭＹ（アーミー：ファン名称）たちの熱い思いに支えられ、アンコール公演を行うことになった。今回の公演でのみ、出会うことのできる特別なステージを、楽しみにしていてほしい。６月の高陽公演より大規模で、より多くの観客と近くでコミュニケーションを取るため、アーティストも最善を尽くせるよう準備中だ。たくさんの関心をお願いしたい」と伝えた。