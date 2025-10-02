¡Ú£Ê¥ê¡¼¥°¡Ûº´Æ£¼÷¿Í¤¬¸«¤¿¡Ö¥ë¡¼¥¡¼´ÆÆÄ¡×¿¹ÊÝ°ì¡¡¹ß³Ê¸õÊä¤Î¹Åç¤òJ1Í¥¾¡¤ØÆ³¤¤¤¿¼êÏÓ
¡Ú¿·Ï¢ºÜ¡Û£Ê¥ê¡¼¥°¸ì¤êÁð¡Ê£²¡Ë
º´Æ£¼÷¿Í¤Î2012Ç¯
¡Ö½¢Ç¤£±Ç¯ÌÜ¤Ç½éÍ¥¾¡¡£¿·¿Í´ÆÆÄ¡¦¿¹ÊÝ°ì¤Î¼êÏÓ¡×Á°ÊÔ
¡¡¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÁ°¤Ï¡¢¹ß³Ê¸õÊä¤Ë¤âµó¤²¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2006Ç¯¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤ê¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î´ðÈ×¤òÃÛ¤¤¤¿¥ß¥Ï¥¤¥í¡¦¥Ú¥È¥í¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤¬¥Á¡¼¥à¤òµî¤Ã¤¿¡£2012Ç¯¤Ë¿·¤¿¤Ê»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢´ÆÆÄ·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¿¹ÊÝ°ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¹Åç¤Ï¡¢43ºÐ¤Î¿·¿Í´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¶Ã¤¤ÎÌö¿Ê¤ò¿ë¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡²¼ÇÏÉ¾¤òÊ¤¤·¤ÆÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡¢Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¡Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸Í¥¾¡¤Ï1994Ç¯¤Ë°ì²ó¡Ë¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¨¡¨¡¡£Åö»þ¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¥·¡¼¥º¥óMVP¤Ë¤âµ±¤¤¤¿º´Æ£¼÷¿Í¤¬¡¢2012Ç¯¤Îµ°À×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤ÏÅö»þ43ºÐ¡¡photo by AFLO
¡¡2012Ç¯Åö»þ¤Î¹Åç¤Ï¡¢·Ð±ÄÆñ¤Î´íµ¡¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2006Ç¯¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ß¥·¥ã¡Ê¥ß¥Ï¥¤¥í¡¦¥Ú¥È¥í¥ô¥£¥Ã¥Á¡Ë¤ò¥Á¡¼¥à¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢¶âÁ¬Åª¤ÊÍýÍ³¤Ç»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤»¤è¡¢2011Ç¯¤ÎÊë¤ì¤Ë¥ß¥·¥ã¤ÎÂàÇ¤¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥·¥ã¤Î²¼¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬À®Ä¹¤Ç¤¤Æ¡¢°ìÊý¤Ç¥ß¥·¥ã¤Î²¼¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ß¥·¥ã¤È°ì½ï¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë³ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¡¢2011Ç¯¤Ë¤Ï¥±¥¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Ç½é¤á¤Æ¸ºÊð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ð±ÄÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ç¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹Åç¤Ï¥ß¥·¥ã¤Î²¼¤Ç±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ËÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÂæ½ê»ö¾ð¤¬¶ì¤·¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢2012Ç¯¤ÏÂç¤¤¯Å¾Íî¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥·¥ã¤ÎÂàÇ¤¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¼¡¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤âÅöÁ³¡¢¤ª¶â¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼¡¤Î´ÆÆÄ¤ÏÃ¯¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦......¤È¡¢Åö»þ¤ÏÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤òÁ¥¤ËÎã¤¨¤ì¤Ð¡¢´ÆÆÄ¤ÏÁ¥Æ¬¤Ç¤¹¤«¤é¡£Á¥Æ¬¤Î¤«¤¸¼è¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤É¤êÃå¤¯Àè¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÄÀË×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¼¡¤Î´ÆÆÄ¤ÎÌ¾Á°¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¡¢ËÍ¤Ï°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¹ÊÝ¡Ê°ì¡Ë¤µ¤ó¤¬¹Åç¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬²õ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¡¢¶»¤òÉï¤Ç²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÚÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¡Û
¡¡¿¹ÊÝ¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2007Ç¯¤«¤é2009Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¹Åç¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥·¥ã¤Î¤ä¤êÊý¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î´ðÈ×¤ÏÊø¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¡£¤½¤ì¤È²£Æâ¡Ê¾¼Å¸¡¿¸½¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á´ÆÆÄ¡Ë¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤â¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¥è¥³¤µ¤ó¤Ï¤º¤Ã¤È¥ß¥·¥ã¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿¹ÊÝ¤µ¤ó°Ê¾å¤Ë¹Åç¤Î¸½¾õ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥·¥ã¤È°ì½ï¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ËÍ¤éÁª¼ê¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤Î´Ø·¸À¤¬¾¯¤·¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¸«¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥ß¥·¥ã¤Î²¼¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥è¥³¤µ¤ó¤Ç¡¢¿¹ÊÝ¤µ¤ó¤Ï2Ç¯´Ö¡¢³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢¿¹ÊÝ¤µ¤ó¤Ï¹Åç¤Ë¤¤¤¿»þ¤Ï¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤·¤¿¤·¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¤â¥è¥³¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÎ©¾ì¤¬µÕÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÁª¼ê¥µ¥¤¥É¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤ò¸¯¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥è¥³¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢¿¹ÊÝ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥Ý¥¤¥Á¡×¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£
¡¡¤Ç¤â¥è¥³¤µ¤ó¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ò°ìÀÚ¡¢É½¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£³ëÆ£¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¿¹ÊÝ¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤ë»Å»ö¤òÁ´¤¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿¹ÊÝ¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥è¥³¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Ý¥¤¥Á¡×¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤ò°ìÅÙ¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥è¥³¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á¤ÎÂ¸ºß¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥ß¥·¥ã»þÂå¤Ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤é¤ÏÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¥ß¥·¥ã¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ò´ÉÍý¤·¤¿¤¤´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤é¤ÎÍ×µá¤ÏÄÌ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤±¤É¡¢¿¹ÊÝ¤µ¤ó¤Ï´ÆÆÄ¤Ò¤È¤ê¤ÎÎÏ¤Ç¥Á¡¼¥à¤òºî¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎÏ¤ò·ë½¸¤·¤Æ¡¢¶¯²½¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Ï¤Þ¤À43ºÐ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢´ÆÆÄ·Ð¸³¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤·¤«¡¢ºÇ½é¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö²¶¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¥Á¡¼¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤Ã¤Æ¡£
¡¡É¬Í×°Ê¾å¤Ë¼«Ê¬¤òÂç¤¤¯¸«¤»¤º¡¢¿Í¤ÎÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥à¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ë¸ý»À¤Ã¤Ñ¤¯¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¡Û
¡¡¥ß¥·¥ã¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥Á¡¼¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤ä¤êÊý¤Ï¡¢ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¤·¡¢Îý½¬½éÆü¤«¤é¤¹¤´¤¯¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ß¥·¥ã¤Ë¤Ï¥ß¥·¥ã¤Î¤è¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ä¤êÊý¤¬¡¢¤¢¤Î»þ¤ÎËÍ¤é¤Ë¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ÏÆ°¤«¤é¤¤¤¤·Á¤ÇÆþ¤ì¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥×¤â¤¹¤´¤¯½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Îý½¬»î¹ç¤Ï¤Û¤ÜÉé¤±¤Ê¤·¤Ç¡¢ÆâÍÆ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡£³«ËëÁ°¤Ë¤ÏÈó¸ø³«¤Ç¥»¥ì¥Ã¥½¤È»î¹ç¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤âÀï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Ê¤È¼«¿®¤¬¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¥ß¥·¥ã¤Î»þÂå¤Ï¹¶·â·¿¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿¹ÊÝ¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤º¡¢¼éÈ÷¤ÎÌóÂ«»ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¸ý»À¤Ã¤Ñ¤¯¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¤¤¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡¡º£¤Ï¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ä¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥×¥ì¥¹¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤ÎËÍ¤é¤Ï¥ß¥·¥ã»þÂå¤ËÇÝ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¿¹ÊÝ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¼éÈ÷¤Î»þ¤Ë¤Ï¤Þ¤º¡¢Ìá¤í¤¦¡×¤È¡£ÁÇÁá¤¯µ¢¿Ø¤·¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¼éÈ÷¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢¹½¤¨¤¿Áê¼ê¤òÊø¤·¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤¬¹¶¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤òºî¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ½ÅÍ×¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¤«¤Ä¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤éÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦°ÌÃÖ¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢½½Ê¬¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄ1Ç¯ÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿¹ÊÝ¤µ¤ó¤Ï¾¡¤Ä¥Á¡¼¥àºî¤ê¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Éé¤±¤Ê¤¤¥Á¡¼¥àºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤ä¤êÊý¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÍ¸ú¤Ç¤·¤¿¡£1¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÏÁ°¤«¤éÄÉ¤¦»Å»ö¤âµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÌµÂÌÄÉ¤¤¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤³¤ÎÇ¯¤Ï¡¢¤Þ¤º¥Ï¡¼¥Õ¥é¥¤¥ó¤Þ¤Çµ¢¿Ø¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î¥Ü¡¼¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀµÂÐ¤¹¤ë¤³¤È¤òÅ°Äì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¤ä¤êÊý¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÎÎÏ¤ÎÌµÂÌ¤Ê¥í¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¹¶·â¤ËÎÏ¤ò³ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ú¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Û
¡¡³«ËëÁ°Æü¤Ë¤Ï¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿¹ÊÝ¤µ¤ó¤¬ÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£²¶¤ÏÁ´°÷¤ò¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤±¤É......¡×¤Ã¤Æ¡£²ù¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤ë¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¥Û¡¼¥à¤Ç·Þ¤¨¤¿³«ËëÀï¤Ï¡¢Ëº¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Ï±ºÏÂ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡±ºÏÂ¤Ï¤³¤ÎÇ¯¤«¤é¥ß¥·¥ã¤¬´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¡¢¸µ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¥Þ¥¡ÊËêÌîÃÒ¾Ï¡Ë¤È¡ÊÇðÌÚ¡ËÍÛ²ð¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ø±ï¤á¤¤¤¿Áê¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ç®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿Â¿¤¯¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÁ°¤Ç¡¢¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë·è¤á¤¿ËÍ¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤êÈ´¤¡¢1-0¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¼«¿®¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÍÆÅª¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²¿¤è¤êÂç»ö¤Ê³«ËëÀï¤Ç·ë²Ì¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤¤¶õµ¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â³¤¯À¶¿åÀï¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÉ¡¤ò¤Ø¤·ÀÞ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ê1-2¤ÇÇÔÀï¡Ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼¡¤Î¼¯Åç¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤È¤«»ý¤Á¤³¤¿¤¨¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é3Ï¢¾¡¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÀÚ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Îº¢¤ÏÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¾¯¤·¤â»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤Ë¤»¡¢³«ËëÁ°¤Î²¼ÇÏÉ¾¤ÏÄã¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌç»ï¤Î½ç°ÌÍ½ÁÛ¤Ç¤â¹ß³Ê¸õÊä¤Ç¤·¤¿¤·¡¢Ã´Åöµ¼Ô¤Ç¤µ¤¨¥Õ¥¿·å½ç°Ì¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢ÌµÍý¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼ÂÀÓ¤Î¤Ê¤¤¿·¿Í´ÆÆÄ¤¬¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Á°¤ÎÇ¯¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¥Á¥å¥ó¥½¥ó¡ÊÍûÃéÀ®¡Ë¤¬³¤³°¡Ê¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¡Ë¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¡¢¹¶·â¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤¿¥à¥¸¥ê¡Ê¢ªFC¥¼¥¹¥¿¥Ý¥Ë¡Ë¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÍ×ÁÇ¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î²¼¤êºä¤Ëº¹¤·¤«¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤Ç¤·¤¿¤·¡¢Á°¤ÎÇ¯¤â11ÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤í¤½¤íÅÀ¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·Ð±ÄÅª¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸ºÊð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É¾²Á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Úprofile¡Û
º´Æ£¼÷¿Í¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤Ò¤µ¤È¡Ë
1982Ç¯3·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½ÕÆüÉô»Ô½Ð¿È¡£·»¡¦Í¦¿Í¤È¤½¤í¤Ã¤Æ¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡Ê¸½¡¦ÀéÍÕ¡Ë¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¡¢¥æ¡¼¥¹¤ò·Ð¤Æ2000Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¾º³Ê¡£¤½¤Î¸å¡¢¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¢ª¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢2005Ç¯¤«¤é12Ç¯´Ö¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ËºßÀÒ¡£2012Ç¯¤Ë¤Ï£Ê¥ê¡¼¥°MVP¤Ëµ±¤¯¡£2017Ç¯¤ËÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡¢2019Ç¯¤Ë¸ÅÁã¤Î¥¸¥§¥ÕÀéÍÕ¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢2020Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¡££Ê¥ê¡¼¥°ÄÌ»»220ÆÀÅÀ¤ÏÎòÂå1°Ì¡£ÆüËÜÂåÉ½¡¦ÄÌ»»31»î¹ç4ÆÀÅÀ¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡áFW¡£¿ÈÄ¹170cm¡¢ÂÎ½Å71kg¡£