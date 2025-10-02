Snow Man目黒蓮「フェンディ」纏いコレクションに参加 Stray Kidsバンチャンと交流も
【モデルプレス＝2025/10/02】Snow Manの目黒蓮が9月24日、自身がブランドアンバサダーを務める「フェンディ」の2026年春夏コレクションのショーに参加。ミラノでの一日に密着した姿が同ブランド公式SNSにて公開された。
【写真】目黒蓮「フェンディ」纏い色気漂う
ミラノショールームにて開催された「フェンディ 2026年春夏 ウィメンズ・メンズコレクション」へ向かう目黒は、シアリングマキシカラーがついた、上質なプロンジェレザー（意味：革を柔らかくするために通常のなめし工程より長時間かけてなめし、磨き上げる工程のこと）で仕立てられたレザーのセットアップに身を包み、襟元にはフェンディ2026年春夏プレコレクションより発売予定のロボット型チャームをつけ、遊び心が取り入れられたスタイルで登場。さらに、新作の秋冬コレクションのジュエリー、そして、10月上旬に発売予定の初の「FENDI 925」メンズファッションジュエリーラインのブレスレットとリングを重ね付けし、華やかなアクセントを加えた。
今回で4度目の参加となる目黒。ショー後のバッグステージにて、アクセサリーおよびメンズウェア部門のアーティスティック ディレクターを務めた、シルヴィア・フェンディ（Silvia Venturini Fendi）やフェンディ家2代目の5人姉妹の一人アンナ（Anna）と談笑する姿や、同じくアンバサダーを務める、ボーイズグループStray Kids（ストレイキッズ）のメンバー・バンチャン（Bang Chan）と交流する様子などが収められている。
さらに、ショー同日に行われた新たな旗艦店「パラッツォ フェンディ ミラノ（Palazzo FENDI Milano）」のオープニングイベントでは、フェンディの世界観が余すところなく体現されたブティックに魅了される様子や、この日のために特別に来場したフェンディの職人たちが披露する、卓越したクラフツマンシップに感動する姿が捉えられている。本動画は「フェンディ」公式LINE、X（旧Twitter）、Facebookにて順次公開される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】目黒蓮「フェンディ」纏い色気漂う
◆目黒蓮「フェンディ」ウィメンズ・メンズコレクションへ
ミラノショールームにて開催された「フェンディ 2026年春夏 ウィメンズ・メンズコレクション」へ向かう目黒は、シアリングマキシカラーがついた、上質なプロンジェレザー（意味：革を柔らかくするために通常のなめし工程より長時間かけてなめし、磨き上げる工程のこと）で仕立てられたレザーのセットアップに身を包み、襟元にはフェンディ2026年春夏プレコレクションより発売予定のロボット型チャームをつけ、遊び心が取り入れられたスタイルで登場。さらに、新作の秋冬コレクションのジュエリー、そして、10月上旬に発売予定の初の「FENDI 925」メンズファッションジュエリーラインのブレスレットとリングを重ね付けし、華やかなアクセントを加えた。
◆目黒蓮、Stray Kidsバンチャンと交流も
今回で4度目の参加となる目黒。ショー後のバッグステージにて、アクセサリーおよびメンズウェア部門のアーティスティック ディレクターを務めた、シルヴィア・フェンディ（Silvia Venturini Fendi）やフェンディ家2代目の5人姉妹の一人アンナ（Anna）と談笑する姿や、同じくアンバサダーを務める、ボーイズグループStray Kids（ストレイキッズ）のメンバー・バンチャン（Bang Chan）と交流する様子などが収められている。
さらに、ショー同日に行われた新たな旗艦店「パラッツォ フェンディ ミラノ（Palazzo FENDI Milano）」のオープニングイベントでは、フェンディの世界観が余すところなく体現されたブティックに魅了される様子や、この日のために特別に来場したフェンディの職人たちが披露する、卓越したクラフツマンシップに感動する姿が捉えられている。本動画は「フェンディ」公式LINE、X（旧Twitter）、Facebookにて順次公開される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】