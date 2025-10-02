ＦＣ東京のＤＦ長友佑都（３９）が、国際親善試合パラグアイ戦（１０日、パナスタ）とブラジル戦（１４日、味スタ）に臨む日本代表メンバーに選出された。

長友はＦＣ東京を通じて「今回も選出していただき、ＳＡＭＵＲＡＩ ＢＬＵＥのメンバーとして戦えることを光栄に思います。来年のＷ杯に向け、南米の強豪国と試合ができる貴重な機会になります。そこでしっかりと自分の最高のパフォーマンスを出し切り、多くのことを吸収してきたいです」とコメントした。

その上で「ですが、まずは東京の選手として清水エスパルス戦で、すべてをかけて勝利をつかみとります。今はそこにだけフォーカスして準備をしていきます。清水戦に勝利し、良い流れ、良い勢いを代表につなげていきます。応援よろしくお願いします」と締めくくった。

２０２４年３月に２２年カタールＷ杯以来となる代表復帰を果たしてから、コンスタントに招集されるようになったが、出場機会は決して多くない。国内組編成で臨んだ７月のＥ―１選手権でカタールＷ杯以来の出場となり、先月の米国遠征の米国戦でも先発の機会を得たが、失点に絡むなど前半だけで交代。一選手としての価値を示すためにも、今月は大事な活動となる。