¡¡µÈËÜ¶½¶È¤Ï£²Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£¿·¤·¤¯ÇÛ¿®¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¡Ö£Ä£Ï£×£Î£Ô£Ï£×£Î¡Ü¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¿·ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ø£Ä£Ï£×£Î£Ô£Ï£×£Î¡Ü¡Ù³«»Ï¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÆÈ¼«¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÍÎÁÇÛ¿®¤¹¤ë¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³µÍ×¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¡¡µÈËÜ¶½¶È¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹Ì¾¤¬¡Ö£Ä£Ï£×£Î£Ô£Ï£×£Î¡Ü¡Ê¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¡¢»ëÄ°ÊýË¡¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¢¥×¥ê¡Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡Ê¥¢¥×¥ê¡Ë¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤É¡£ÎÁ¶â¤Ï·î³Û£±£±£°£°±ß¡¢Ç¯³Û£±Ëü£±£°£°£°±ß¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¤ß¡¢Äê³ÛÀ©¡Ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÛ¿®³«»ÏÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Í½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê£±£±·î£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÌë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£Ä£Ï£×£Î£Ô£Ï£×£Î¡Ü¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¡Ö¾¾ËÜ¿Í»Ö¡×¡ÖÉÍÅÄ²í¸ù¡×¤Î£³¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤«¤é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤·¡Ö£Ä£Ï£×£Î£Ô£Ï£×£Î¡Ü¤Ï½é¤á¤Ë¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾¾ËÜ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦½Ð±é¤¹¤ë¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¡¢³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î²áµî¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡¦±Ç²èÅù¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖºîÉÊ¤ÎÇÛ¿®¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¾¾ËÜ¤Î¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢·Ý¿Í¤¬»²²Ã¤¹¤ëÂç´îÍø¤ä¥²¥¹¥È¤È¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê´ë²è¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎºîÉÊ¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿¡£