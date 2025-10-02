山崎賢人、2026年ビジュアルアートカレンダー決定 表紙2種＆購入者特典カット解禁
【モデルプレス＝2025/10/02】俳優の山崎賢人（※「崎」は正式には「たつさき」）が、12月9日に『山崎賢人カレンダー2026』（SDP）を発売することが決定。あわせて、表紙カット2種と購入者特典カットが解禁された。
【写真】山崎賢人＆土屋太鳳、極限状態で寄り添う2ショット
本作は、企画段階から山崎本人が打合せに参加し、俳優としての表現力とクリエイティブな才能が凝縮された1冊。今回解禁されたのは、表紙カット2種と購入者限定の特典カット。通常版とファンクラブ限定版の表紙2種はユーモアにあふれ、山崎の俳優としての表現力とクリエイティブな感性を最大限に引き出した印象的なカット。シンプルながらも力強い存在感を放ち、まるでアート作品のように部屋に飾りたくなるデザインに仕上がっている。FC限定版表紙には直筆のイラストも描かれており、オリジナリティ溢れるページごとに世界観のビジュアルが異なる。
購入者限定特典は、オリジナル証明写真風フォト（FC限定）とオリジナルミニカレンダーカード。どちらも本作でしか楽しむことの出来ない内容に。カレンダーは全ページ異なる世界観で構成され、本人自らが並べたポラロイドカットや遊び心あふれるユニークな演出も収録されており、お気に入りのページをカスタマイズしながら日常を彩るインテリアとしても楽しむことができる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆山崎賢人、2026年カレンダー決定
【Not Sponsored 記事】