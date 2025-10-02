ダウンタウンの有料配信サービス「DOWNTOWN+」11月1日に始動
【モデルプレス＝2025/10/02】お笑いコンビ・ダウンタウンによるコンテンツを有料配信する新サービス「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」を2025年11月1日に開始することが決定。吉本興業の公式サイトにて発表された。
【写真】松本人志がX投稿再開
これまでも公式サイトではダウンタウンの新配信サービスについて告知。今回はその詳細としてサービス概要やコンテンツ内容について発表した。
サービスは定額制で月額1,100円、年額11,000円、事前申し込みは10月24日から開始。コンテンツは「ダウンタウン」「松本人志」「浜田雅功」の3カテゴリーで視聴可能だという。
最初の配信作品として、松本がプロデュース・出演する新コンテンツと、各カテゴリーの過去のテレビ番組・映画等のアーカイブ作品からスタート。新コンテンツは芸人が参加する大喜利やゲストとのトーク番組などを予定しているとした。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆新サービス「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」始動へ
◆「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」松本人志のコンテンツから開始
