DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）（提供写真）

【モデルプレス＝2025/10/02】お笑いコンビ・ダウンタウンによるコンテンツを有料配信する新サービス「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」を2025年11月1日に開始することが決定。吉本興業の公式サイトにて発表された。

◆新サービス「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」始動へ


これまでも公式サイトではダウンタウンの新配信サービスについて告知。今回はその詳細としてサービス概要やコンテンツ内容について発表した。

サービスは定額制で月額1,100円、年額11,000円、事前申し込みは10月24日から開始。コンテンツは「ダウンタウン」「松本人志」「浜田雅功」の3カテゴリーで視聴可能だという。

◆「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」松本人志のコンテンツから開始


最初の配信作品として、松本がプロデュース・出演する新コンテンツと、各カテゴリーの過去のテレビ番組・映画等のアーカイブ作品からスタート。新コンテンツは芸人が参加する大喜利やゲストとのトーク番組などを予定しているとした。（modelpress編集部）

