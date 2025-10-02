祝！「そこんトコロ」放送開始20周年！ 所ジョージ「良いことしてるなぁ」名物企画満載の怒涛の3時間！／10月3日（金）よる7時～

テレ東にて毎週金曜よる８時に放送中の『所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！』。新しい企画を生み出し続けてきた「そこんトコロ」が 10月で放送開始 20 周年となります！明日（10月3日）放送の20 周年突入スペシャルでは、ゲストに関根勤・三宅健・ゆうちゃみを迎え、これでもかと言わんばかりの名物企画てんこ盛りでお届けします。そこんトコロらしさが詰まった怒涛の３時間をお見逃しなく！

20周年ということで、スタジオセットも一新。出演者の皆さんには、当日までシークレット。「オールドスタイルのガレージ」をイメージした新セットを目の前にして、一同大興奮！鳥の人形・アメリカの消防士ヘルメット・ビンテージ三輪車・ガソリンスタンドの古い看板など、所さんの世田谷ベースに行って提供してもらった小物類や、番組ゆかりの凄腕職人たちが作ったMCテーブルなど仕掛け満載のどこか童心に帰って遊びたくなるような仕上がりとなりました。また、そこんトコロ名物企画「巨大化プロジェクト」が今回もスタジオに登場！番組と同じ、20周年のある企業とコラボが実現。誰もが知るあの銘菓を20倍にしちゃいます！成功確率は50％!?果たして出来栄えはいかに?! 他にも、人気企画が勢揃い。「遠距離通学&秘境駅」で登場した多くの学生たちは、今夢を叶えている・・・？夢を追って通学していたあの学生たちの気になる今を大追跡！「食材ハンター野人谷田」は、アメリカで伝説級の超巨大ナマズ獲り世界一を目指します。リベンジ成功なるか!?三重県に住む「秘境の家電修理人」今井さん密着では、今井さんになりたいレトロ家電マニアの小学生とタッグを組んで難題修理に挑みます。ただの修理だけではない、夏の思い出が詰まった修理作業は見ごたえ抜群です。「開かずの金庫」では創業から170年以上続く山梨県山梨市に唯一残る老舗酒蔵の開かずの金庫に挑戦。お宝ザクザク！番組史上初!? 謎の◯◯が！衝撃の代物が出てきました。「８mmフィルム専門店」では「母を喜ばせたい」家族のサプライズに密着。大量のフィルムを現像したら超貴重な映像が蘇り、そこには亡き父の姿が…涙の感動サプライズに温かい家族の物語がありました。

学校では教えてくれないような知識と教養を、所さんと一緒に楽しく学んでいく教養バラエティ番組、21 年目も進化し続けます。ご期待ください！

©テレビ東京

≪所ジョージ コメント≫

20年の間を振り返って、良いことしてるなと思いますよ！その人の思い出にもなるし、8mmフィルムでも思い出が蘇ったりとか、茶の間の皆さんに役に立つような情報が出てるじゃん、と。「この情報ですよ」って出しているわけではないけど、（番組を）見ている方がお利口なので「いろんな情報を、こうだ、ああだ」と解釈してくれてる。今後も、解釈していただく番組作りを！

≪スタッフ コメント≫

■番組プロデューサー・田中晋也（テレビ東京 制作局）

サブタイトルの名に恥じない、まさに人気企画目白押しの3時間！

特に新セットのためのMCテーブル作りは、番組20年間の「宝」とも言える、過去出演いただいた職人の皆さんの力を借りて、前代未聞のセットが出来上がりました。

他にも「遠距離通学&秘境駅」にでた学生達の今、定番「開かずの金庫」や、「秘境修理人」「野人谷田」などなど…

「20年間色々やったなあ」という、番組20年の歴史を実感できる内容になっております！

ぜひお楽しみに！

≪番組概要≫

【タイトル】 所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！20 周年 SP

【放送日時】 10 月 3 日（金）よる 7 時～9 時 54 分

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！リアルタイム配信は TVer で。

▶TVer：https://tver.jp/series/srok9mxumk

▶テレ東 HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/sokontokoro/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

【出演】 MC：所ジョージ

パネラー：清水ミチコ、東貴博（Take2）、児嶋一哉（アンジャッシュ）、髙木雄也（Hey! Say! JUMP）

ゲスト：関根勤、三宅健、ゆうちゃみ

進行：冨田有紀（テレビ東京アナウンサー）

【公式 HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/sokontokoro/

【公式 X】 @tokorosan_tx（ https://x.com/tokorosan_tx ）