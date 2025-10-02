24勝0敗という圧倒的な投球を展開し、球団初のリーグ優勝と日本一の立役者に

2025年9月30日、田中将大投手が日米通算200勝を達成した。NPBにおけるキャリアの大半を楽天で過ごし、11シーズンの在籍で通算119勝を挙げた実績を持つ。2013年には24勝0敗、防御率1.27という球史に残る好成績でチームを力強くけん引し、球団史上初のリーグ優勝と日本一の立役者となる圧倒的な活躍を見せた。

今回は、球界を席巻した2013年に見せたピッチングの中から、とりわけ投手としての凄みを感じさせた3つのシーンを紹介。ピンチを迎えた時にこそ真価を発揮し、一気にギアを上げて相手に得点を許さないという特性が存分に表れた投球の数々を振り返る。

6月16日の阪神戦で先発マウンドに上がると、2回に新井貴浩と坂克彦に連打を浴び、続く藤井彰人の犠打は内野安打に。試合序盤から無死満塁という絶体絶命のピンチを背負うことになった。

しかし、ここから荒木郁也を三振に仕留めてまず1アウトを奪うと、続く大和には鋭い当たりを打たれるも、一塁手の銀次の好守によって2つめのアウトを取る。最後は西岡剛を遊直に打ち取り、大ピンチを無失点で切り抜けた。その後は相手打線に付け入る隙を与えず、127球の熱投で完封勝利を飾っている。

若き日の大谷翔平選手に投げ勝つ、1点差の完投勝利

9月6日の日本ハム戦は、当時プロ1年目だった大谷翔平との投げ合いで始まったこの試合で、田中は同年の本塁打王でもあるミチェル・アブレイユに一発を浴びて先制を許す。4回には佐藤賢治の適時打で2点目を失ったが、5回に藤田一也の適時打で同点に追い付くと、6回には松井稼頭央氏が勝ち越しの本塁打を放ち、打線の奮起によって試合がひっくり返った。

田中は7安打2四球とたびたび走者を出しながらも、11奪三振と独力で打者をねじ伏せる粘り強い投球を展開。9回には2死三塁と一打同点のピンチを迎えたが、佐藤を三振に斬って取るかたちで試合を締めくくった。最終的には2失点完投勝利で大谷に投げ勝ち、開幕20連勝という金字塔を打ち立ててみせた。

9月26日の西武戦、勝てば球団創設後初となるリーグ優勝が決まる試合で、田中は1点リードの9回にクローザーとしてマウンドに上がった。しかし、イニングの先頭打者である鬼崎裕司にセカンドへの内野安打を許すと、続くエステバン・ヘルマンには四球を与える。犠打で1死二、三塁とピンチは広がり、一打逆転サヨナラという状況を迎えた。

しかし、ここから一気にギアを上げ、優勝のかかったマウンドで支配的な投球を展開。まずは栗山巧に対して3球続けてストライクゾーン内に速球を投じ、1度もバットを振らせることなく見逃し三振に仕留める。続く浅村栄斗も全球ストレートで空振り三振に打ち取る圧巻のピッチングで、歓喜の中心に立つ胴上げ投手となった。

24勝0敗1セーブ。1人でチームに24個もの貯金をもたらし、ポストシーズンでもチームの日本一に大きく貢献した田中の功績は、球団史に燦然と輝くものだ。そして、今回取り上げた3つのシーンは、気迫の投球によって相手打線にあと1本を許さずピンチを切り抜けるという、真骨頂が発揮されたものとなっている。

プロ生活19年目にして、ついに辿り着いた日米通算200勝の金字塔。高卒1年目から先発陣の中心としてチームをけん引し、杜の都に特大の歓喜をもたらした右腕が築いてきた偉大なキャリアは、今後も決して色褪せることがないはずだ。（「パ・リーグ インサイト」望月遼太）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）