高校生114人、大学生153人が提出…高校日本代表から提出した7人は？

23日に都内で行われるプロ野球のドラフト会議まであと3週間となった。日本高野連は2日、プロ志望届の提出者を更新し、114人の名前が並んだ。9日の提出締め切りまで残り1週間となったが、9月のU-18ワールドカップを戦った高校日本代表からは、3年生19人のうち7人の提出にとどまっている。

高校日本代表から提出したのは、投手で最速158キロ右腕の石垣元気（健大高崎）をはじめ投打ともに注目される奥村頼人（横浜）、中野大虎（大阪桐蔭）、早瀬朔（神村学園）の4人。野手は大栄利哉捕手（学法石川）、藤森海斗捕手（明徳義塾）、今岡拓夢内野手（神村学園）の3人だ。

一方、7月に日米大学野球選手権を戦った日本代表のメンバーは、4年生18人が全員提出を済ませている。1日に毛利海大投手、小島大河捕手の明大勢が提出したことで出揃った。全日本大学野球連盟も2日に提出者名簿を更新し、153人の名前が並ぶ。

トップレベルの高校生も、大学進学希望者が多いのが今年の特徴。スカウトの間では大学生が中心となるとの見方が強い。本番ではどんなドラマが待っているだろうか。



（THE ANSWER編集部）