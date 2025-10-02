きょう、死体遺棄の疑いで逮捕された、内縁関係にある男女2人。女性の遺体を山中に遺棄した疑いですが、事件は思わぬ形で発覚しました。

「人目に付かないこの山の中で、白骨化した遺体の一部が見つかりました」

ことし1月、岐阜県揖斐川町の山中で人の頭蓋骨が発見されたのです。

「『おじさんあかん！人の頭があるであかん！』と。ウソやろ、そんなわけない！（と叫んだ）」

発見したのは、鹿の駆除を行っていた猟友会の男性。先月、CBCの取材に当時の様子を語りました。

「たまたま手負いになった鹿が、滑り落ちて雪をどかすと、頭蓋骨があった。鹿が教えてくれたかもわからん」



男性は、仲間の猟師と共に山中で鹿を見つけて発砲。撃たれた鹿が、雪の積もった山の斜面を滑り落ちるとその下から頭蓋骨が現れたといいます。

去年12月から行方不明だった33歳女性

「鹿がいなければ、おそらく今でもわからなかった」

Q.未解決のままだったかもしれない？

「100%見つからん。35歳くらいから（40年以上）猟をやっているが、こんなところ来たことがない」

警察の捜査で周辺から髪の毛や足の骨なども見つかり、遺体は、去年12月に行方不明届が提出された、岐阜県可児市の野村花織さん（当時33歳）と確認されました。



「かわいそうやった。冷たかったやろうな、寒かったと思う」

警察にマークされる中…“第2の事件”が

そして、きょう、警察は花織さんの遺体を揖斐川町の山中に遺棄した疑いで、花織さんの知人だった、岐阜市の立花浩二被告55歳と内縁の妻・神原美希被告35歳の2人を逮捕したのです。

実は、岐阜県警はことし3月の時点で、立花被告らが花織さんの遺棄事件に関与した疑いを強め、自宅周辺に監視カメラを複数台設置するなど、2人の行動をマークしていました。



しかし、こうした中、2人による全く別の事件が起きたのです。

立花被告らはことし8月、愛知県常滑市の女性を殺害し、岐阜県本巣市の山中に遺棄した事件で逮捕されたのです。



花織さんの遺体を遺棄したのは、去年12月。その9か月後のことし8月、愛知の女性を殺害し遺棄したとみられています。

警察が内偵捜査を進める中で起きた“第二の殺人事件”。

「自分は何でも屋だ」と話していた立花被告

2人は花織さんの遺体を遺棄したあと、岐阜市内の賃貸住宅に引っ越し「偽名」を使って生活していたことがわかりました。



「（引っ越してきた際）ティッシュをもらいまして、その時に“ナガサカ”という名前でよろしくお願いしますと。（報道される立花被告と）全然違う名前なので、“偽名”だった」



立花被告とは一体どんな人物だったのか。周囲には「自分は何でも屋だ」などと名乗っていたといいます。

「花織さんは県内の飲食店を転々としながら働いていて、立花被告とは店で接点を持ったとみられています」

元同僚は…｢明るい｣｢上手に人と接する子｣

立花被告は、花織さんが働いていた飲食店に客として出入りしていたとみられています。花織さんの当時の同僚は…



「明るい感じ、飲みも好きだった。当たり障りなく上手に人と接する子」

Q.トラブルに巻き込まれるような人？

「そういうイメージはない。嫌われたり、疎外されるわけでもなく、普通に仕事にきていた。金銭面のことで、相談を受けたこともない」

家族思いで、いつも周囲を笑顔にする存在だったという花織さん。花織さんの妹はCBCの取材にこう話しています。



「姉の最後を教えて欲しい。そして犯人には極刑を望みます」



警察は立花被告らの認否を明らかにしていませんが、動機や殺害への関与についても追及しています。

