松本人志がXで久々動きから1日で急展開 『DOWNTOWN＋』「まずは松本人志の新コンテンツ」予告
吉本興業は2日、新配信サービス『DOWNTOWN＋』（ダウンタウンプラス）を11月1日に開始すると発表した。これまで「ダウンタウンチャンネル（仮）」としていたもの。ダウンタウン・松本人志は、1年10ヶ月ぶりの活動再開となる。
【画像】『DOWNTOWN＋』「新コンテンツ」開始予告
松本は10月1日、FANY公式アカウント」が同日午後に投稿した”謎の予告”動画をリポストしており、話題を呼んでいた。
”謎の予告”動画は、砂嵐が映るテレビがだんだんと近づいてきて最後、画面に「2025・11・1」という文字が表示されたもの。きょう2日の朝には、「FANY公式アカウント」が“続報”。前回投稿にひもづける形で、「この動画には、次につながる“名前”が隠されています」とし、【ヒント】として、「逆
」「声」「アカウント」の3つのワードが追記されていた。
考察がさまざまになされるなか、午後5時に結果発表。Xには新たに「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」アカウント（@downtown_plus）が登場。インスタグラムにも「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」アカウント（snld_umotumop）が登場した。
Xでは「新配信サービス『DOWNTOWN+』開始」「まずは松本人志の新コンテンツ（大喜利・トーク番組など）からスタート。くわえて、ダウンタウン関連のアーカイブ作品も配信します！」と告知した。申込開始は10月24日。
