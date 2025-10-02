口どけの良い生キャラメルや焼菓子が楽しめる！横浜キャラメルラボ 青葉台東急フードショー店

横浜生まれの生キャラメル専門店「横浜キャラメルラボ」の新店舗が、2025年10月1日(水)に青葉台東急フードショー「スイーツゾーン」内にオープンします。

オープンを記念して、ブランド初となるホールケーキ「キャラメリィシフォン」を先行販売。

ガラス張りの工房で毎朝パティシエが炊き上げる、口どけの良い生キャラメルや焼菓子が楽しめるお店です。

横浜キャラメルラボ 青葉台東急フードショー店

オープン日：2025年10月1日(水)

所在地：青葉台東急スクエア South-1 B1 (東急田園都市線「青葉台」駅前)

営業時間：10:00〜20:00

【先行販売】キャラメリィシフォン

価格：1,728円(税込)

キャラメル作りのこだわりを追及した、ブランド初のホールケーキが新登場します。

ふんわりしっとりとした生地に、たっぷりのクリームと、パリッとした食感の濃厚なキャラメルソースが合わさった、パティシエこだわりのシフォンケーキです。

横濱生キャラメル

価格：5個入 783円(税込)〜

厳選した北海道産生クリームや国産牛乳を使用し、パティシエが銅鍋で炊き上げる10種類の生キャラメル。

素材を活かした上品な甘さと、口の中でとろける至福の生食感が特長です。

10種類の味が楽しめる「横濱生キャラメルアソートBOX」は、2年連続でモンドセレクション最高金賞を受賞しています。

キャラメルショコラサンド「プラチナム・レザン」

価格：4個入 972円(税込)〜

ベルギー産の高品質ホワイトチョコを使用したクリームに、ラム酒漬けの芳醇なレーズンを混ぜ合わせ、サクサクのキャラメルサブレでサンド。

生キャラメル専門店が作る、プラチナムな大人のレーズンサンドです。

口どけの良い生キャラメルで人気の専門店が青葉台にオープン。

ここでしか手に入らない先行販売のホールケーキをはじめ、手土産にもぴったりの美味しいスイーツが楽しめます。

横浜キャラメルラボの新店舗「青葉台東急フードショー店」と先行販売される「キャラメリィシフォン」の紹介でした。

