秋の絶景を心ゆくまで満喫！赤城白樺牧場 秘密の絶景ツアー 2025Autumn
群馬県前橋市の赤城山頂エリアにて、2025年10月20日(月)から24日(金)までの平日5日間限定で「普段は入れない！赤城白樺牧場 秘密の絶景ツアー 2025Autumn」が開催されます。
紅葉が美しい時期に、通常は一般公開されていない赤城白樺牧場を地元ガイドが案内する特別なツアーです。
現在申込受付中で、定員になり次第、受付終了となります。
普段は入れない！赤城白樺牧場 秘密の絶景ツアー 2025Autumn
開催期間：2025年10月20日(月)〜10月24日(金)
時間：10:00〜14:00 (受付9:30〜)
参加費(税込)：
・大人(中学生以上) 5,000円 (昼食・ティーブレイク・ガイド料・保険含む)
・小学生 1,500円 (ティーブレイク・ガイド料・保険料)
・未就学児 300円 (保険料のみ)
定員：各日20名
特典：参加者に赤城山オリジナルグッズ1個プレゼント
ツアー内容
ツアーは赤城山総合観光案内所で受付後、10時に散策をスタート。
地元ガイドの案内で、普段は見ることができない牧場内の絶景を巡ります。
散策の途中にはティーブレイクもあり、ゆっくりと自然を満喫できます。
散策終了後は大沼湖畔へ移動し、昼食を楽しんだ後、14時頃に解散となります。
赤城白樺牧場について
旧前橋藩営牧場であった広大な敷地を利用した赤城白樺牧場。
牛が食べない毒を持つレンゲツツジが残ったことで、日本有数のレンゲツツジの群生地となりました。
現在は牛の放牧は行われておらず、人の立ち入りも制限されているため、固有の植物など豊かな自然が広がっています。
ツアーでは、かわいい5匹の羊に出会えるかもしれません。
紅葉が見頃を迎える赤城山で、普段は入ることが許されない特別な場所を地元ガイドと共に歩くプレミアムなツアー。
秋の絶景を心ゆくまで満喫できる、またとない機会です。
赤城山で開催される「普段は入れない！赤城白樺牧場 秘密の絶景ツアー」の紹介でした。
