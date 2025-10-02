TOP CONNECT（本社・東京都中央区）が主催する「mizkanpresents 第21回TOP CONNECTレディ―ス（賞金・賞品総額約1000万円）が2日、茨城・常陸大宮市の静ヒルズCC（6433ヤード、パー72）で行われ、女子ゴルファー部門で植竹愛海（25）が4バーディー、1イーグル、1ボギーの5アンダー67で初優勝し、優勝賞金50万円を含む賞金・賞品総額65万円が贈られた。

プロを目指す女子ゴルファーに試合の出場機会を与えることに加え、協賛企業選手とプロアマ形式でラウンドすることで、交流の機会をつくることを目的に約5年前にスタート。今大会には小学5年のジュニアから30代の女子ゴルファー79人と、協賛企業などから33人の112人が出場した。

初出場で初優勝した植竹は、2歳上で女子プロゴルファーの姉・希望の影響もあり、5歳からゴルフを始めてゴルフ歴は20年。「静ヒルズはプロテストなどで回ったこともあり、コースも知っていたりしていたこともあり、良いスコアで回れました。将来的にはプロテストに合格し、レギュラーツアーで活躍したいですし、お姉ちゃんがケガからの復帰後、レギュラーツアーに出場し、予選を通過して元気をもらえたので、姉と一緒に活躍したいですし、優勝争いをすることが目標です」と、今大会での優勝を機に更なる活躍を誓った。

なお、中谷玲（28）が15番ホール（パー3、160ヤード）でホールインワンを達成したほか、ジュニア部門で高校3年・渡辺咲香（18）が4アンダーの68で優勝した。表彰式の最後に、TOP CONNECT社が年間スポンサードを行い、協賛金を支給する選手として、女子ゴルファー部門は田所美沙樹、松澤奈美、中谷玲の3選手、ジュニア部門渡辺咲香、近重怜奈、安西美空の計6選手が選ばれた。