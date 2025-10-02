去年7月の豪雨で大半の船が流された山形県戸沢村の「最上川舟下り」に2日、新たな船が仲間入りしました。豪雨被害にあった船の修理もまもなく終わる予定で、復興に向けた取り組みが進んでいます。



2日午前、戸沢村の船着き場に運ばれてきたのは、「最上川舟下り」の新たな船「第17芭蕉丸」です。この船は全長16.5メートル、幅2.8メートルの大型観光船で、およそ50人を収容できます。

試験運航の後、進水式が開かれ、関係者が安全を祈願しました。





最上峡芭蕉ライン観光 三瓶勇さん「ほっとした。ここに形になって水に浮いていることに非常にほっとしている」「最上川舟下り」を運営する最上峡芭蕉ライン観光は、去年7月の豪雨によって所有していた16隻のうち11隻の船が増水した川に流されました。このうち戻ってきた5隻は修理が順次行われていて、最後の1隻の修理がまもなく終わる見込みです。この船が復帰次第、酒田舞娘の舞などが楽しめる「花街舟」の運航も再開する予定です。最上峡芭蕉ライン観光 早坂信一常務取締役「これからも一生懸命皆さまのお越しをお待ちしてますので今後ともよろしくお願いします」お披露目された「第17芭蕉丸」は、国からの認可が下り次第運航を行うということです。