アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」の公式サイトが2日に更新され、イベント公式アカウントで出演が発表されていた19日開催予定の「SAMURAI SONIC」に出演が困難になったことを、あらためて伝えた。

「『SAMURAI SONIC』に関するご報告」と題し、「当該イベント公式アカウントにてFRUITS ZIPPERの出演が発表されておりました『SAMURAI SONIC』につきまして、主催者発表の通り、当社社員を名乗る人物と正規の効力を持たない出演契約が締結されていたことが判明いたしました。そのため、実際には当社はアーティストの出演調整は行なっておりませんでした」と報告した。

「ファンの皆様におかれましては混乱を招いてしまいましたこと、深くお詫び申し上げます。今後の対応につきましては、関係各所と協議の上、厳正に対処してまいります」と謝罪。「本イベントのチケット返金やその他問い合わせにつきましては、SAMURAI SONIC実行委員会までお問い合わせいただけますようお願いいたします」とし、「今後ともFRUITS ZIPPERへの変わらぬご声援を賜りますようお願い申し上げます」と記した。

大型アイドルイベント「GIGA・GIGA SONIC」（18日に開催予定）と「SAMURAISONIC」（19日に開催予定）の公式サイトが2日に更新され、出演予定とされていた「≠ME」「≒JOY」「FRUITS ZIPPER」「CUTIE STREET」の4組が出演しないことが発表されていた。