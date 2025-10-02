¡Ú³®ÀûÌç¾Þ¡Û¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¤ä¤ä½Å¤Ë²óÉü¤â¶âÅÚ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤º±«Í½Êó¡¡ÅöÆü¤Ï½ÅÇÏ¾ìÁÛÄê¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¥®¥ã¥íÈ¯É½
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¶¥ÇÏÅý³çµ¡´Ø¥Õ¥é¥ó¥¹¥®¥ã¥í¤Ï2Æü¡¢³®ÀûÌç¾Þ¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹G1¡¢5Æü¡¢¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¶¥ÇÏ¾ì¤ÎºÇ¿·¤ÎÇÏ¾ì¾õÂÖ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¥®¥ã¥í¤Ï¥Ú¥Í¥È¥í¥á¡¼¥¿¡¼¡Ê±ß¤¹¤¤·Á¤Î1¥¥í¤Î½Å¤ê¤ò1¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤«¤éÇÏ¾ì¤ËÍî¤È¤·¡¢²¿¥»¥ó¥ÁÄÀ¤ó¤À¤«¤ÇÈ½Äê¡Ë¤È¤¤¤¦Â¬ÎÌµ¡´ï¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¿ôÃÍ¤ÇÇÏ¾ì¾õÂÖ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2Æü¡¢¸áÁ°10»þ7Ê¬¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Î»þÅÀ¤Ç¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¤Ï¤³¤Î¿ôÃÍ¤¬3.4¤Ç¡¢10ÃÊ³¬¤¢¤ëÇÏ¾ìÉ½µ¤ÎºÇ¤â´¥¤¤¤¿¾õÂÖ¤«¤é5ÈÖÌÜ¤Î¥Ü¥ó¥¹¥×¥ë¡ÊJRAÉ½µ¡á¤ä¤ä½Å¡Ë¡£3ÆüÁ°¤Ï3.7¡¢Á°¡¹Æü¤Ï3.6¡¢Á°Æü¤Ï3.5¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âÆ±6ÈÖÌÜ¤Î¥¹¥×¥ë¡ÊJRAÉ½µ¡á½Å¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¥Ú¥Í¥È¥í¥á¡¼¥¿¡¼¤Î¿ôÃÍ¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë½ù¡¹¤Ë¿åÊ¬¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Ñ¥ê¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¤Ï¶âÍË¡¢ÅÚÍË¤È»±¥Þ¡¼¥¯¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¶âÍË¤ÏÅ·µ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¹ß¿å³ÎÎ¨80¡ó¤Ç¹ß¿åÎÌ¤Ï3¡Á6¥ß¥ê¡¢ÅÚÍË¤ÏÆÞ¤ê»þ¡¹±«¤Ç¹ß¿å³ÎÎ¨70¡ó¡¢¹ß¿åÎÌ¤Ï2¡Á6¥ß¥ê¡£Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÅöÆü¤ÎÇÏ¾ì¤ÏÁ°Æü¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥¹¥×¥ë¤«Æ±7ÈÖÌÜ¤Î¥È¥ì¥¹¥×¥ë¡ÊJRAÉ½µ¡á½Å¡Ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¼Ç¤Ï²¾ºô¤ò³°¤·¡¢º£Ç¯¤â¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò³«Êü¡£Ä¾Àþ¥é¥¹¥È450¥á¡¼¥È¥ë¤«¤éÆâÂ¦6¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¥Ù¥ë¥È¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÇÏ¤Ï¥¢¥í¥Ò¥¢¥ê¥¤¡Ê²´3¡áÅÄÃæÇî¡¢Éã¥É¥¥¥é¥á¥ó¥Æ¡Ë¡¢¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡Ê²´3¡áÀÆÆ£¿ò¡¢Éã¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¡¢¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¡Ê²´4¡áºä¸ýÃÒ¡¢Éã¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¡Ë¤¬½ÐÁö¤¹¤ë¡£
¡¡²áµî10Ç¯¡Ê16¡¢17Ç¯¤Ï¥·¥ã¥ó¥Æ¥£¥¤¤Ç³«ºÅ¡Ë¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤ÈÇÏ¾ì¾õÂÖ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
15Ç¯¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Û¡¼¥ó¡á¥Ü¥ó¡ÊºÇ¤â´¥¤¤¤¿¾õÂÖ¤«¤é4ÈÖÌÜ¡áÎÉ¡Ë
16Ç¯¥Õ¥¡¥¦¥ó¥É¡á¥Ü¥ó¡ÊÎÉ¡Ë
17Ç¯¥¨¥Í¥¤¥Ö¥ë¡á¥¹¥×¥ë¡Ê½Å¡Ë
18Ç¯¥¨¥Í¥¤¥Ö¥ë¡á¥Ü¥ó¡ÊÎÉ¡Ë
19Ç¯¥ô¥¡¥ë¥È¥¬¥¤¥¹¥È¡á¥È¥ì¥¹¥×¥ë¡Ê¡·7ÈÖÌÜ¡á½Å¡Ë
20Ç¯¥½¥Ã¥È¥µ¥¹¡á¥È¥ì¥ë¡¼¥ë¡Ê¡·10ÈÖÌÜ¡áÉÔÎÉ¡Ë
21Ç¯¥È¥ë¥«¡¼¥¿¡¼¥¿¥Ã¥½¡á¥³¥í¥ó¡Ê¡·8ÈÖÌÜ¡á½Å¡Ë
22Ç¯¥¢¥ë¥Ô¥Ë¥¹¥¿¡á¥È¥ì¥¹¥×¥ë¡Ê½Å¡Ë
23Ç¯¥¨¡¼¥¹¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡á¥Ü¥ó¥¹¥×¥ë¡Ê¤ä¤ä½Å¡Ë
24Ç¯¥Ö¥ë¡¼¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¡á¥È¥ì¥¹¥×¥ë¡Ê½Å¡Ë