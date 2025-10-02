石川祐希が盒桐と直接対決へ！バレーボール日本代表の両エース所属のペルージャとサントリーが激突「日本代表とは違った姿が見られる」#1石川祐希の誓い

バレーボール日本代表のエース、石川祐希（29）が所属する、世界最高峰のリーグ・イタリア・セリエAのペルージャが10月来日し、日本王者サントリーと激突する。

サントリーには同じく日本代表のエース格である郄橋藍が所属。日本代表の双璧をなす石川と郄橋が直接対決するのは、国内では初めての事だ。

8月8日に都内で行われた記者会見で、「日本のトップのチームと試合が出来る。彼らが相手にいるというのが全くイメージが出来ないのでとても新鮮ですし、非常に楽しみな試合になる」と語ったペルージャの石川。日本代表の期間を経て、サントリー戦を前に9月29日、3か月ぶりにチームに合流した。

イタリアの名門で活躍！2年目のシーズンの目標

2024年、世界最高峰イタリア・セリエAで屈指の強さを誇るペルージャに移籍。

創設は2001年。まだ歴史が浅いチームながら国内リーグ戦のセリエAや世界クラブ選手権で優勝するなど、数々のタイトルを獲得。

2024シーズンは石川の活躍により悲願だった初のチャンピオンズリーグ制覇を成し遂げた。

そんな名門ペルージャで迎える2年目のシーズン。

「まずは昨季よりもパフォーマンスを上げられるシーズンにしたい。昨季はチャンピオンズリーグのみだったので今季はリーグ戦とカップ戦をとりたい」と語った石川。

モンスター級チームメートたちと激しいレギュラー争い

代表では不動の地位を確立する石川もここではモンスター級のチームメートたちと激しいレギュラー争いを繰り広げている。

中でもプレースタイルが似ているセメニウクは同じポジションを争う強力なライバルだ。

シーズン開幕直前、確かな実力を兼ね備え郄橋藍を擁する日本の王者・サントリーと対決。

相手にとって不足はない。

「チームを勝たせられる選手になりたいと思っているので（新シーズン）最初のスタートとしてまずは良い流れをこの試合で作りたいなとは思いますし、間違いなく日本代表とは違った僕の姿だったりそういったところは見られるとは思うので、しっかりと出し切りたいと思います」日本代表ではなく、ペルージャ・石川祐希として挑むドリームマッチ。

「ヨーロッパのチャンピオンズリーグで勝ってその優勝チームが日本に来る。僕達が勝って強いところを皆さんには見ていただきたい」

ペルージャとサントリーが激突するワールドチャレンジシリーズは10月7日（火）と10月8日（水）の2日にわたって、有明アリーナ（東京都江東区）にて開催される。

（10月1日「すぽると！」より）