安藤なつ、カズレーザー＆二階堂ふみの入籍に立ち会うも…気になってしまったこと「その詰めの甘さ何？」

10月1日、日本テレビ系『上田と女が吠える夜』に、メイプル超合金の安藤なつが出演。8月10日に結婚発表をした相方・カズレーザーと二階堂ふみの入籍当日について明かした。

番組中、安藤は、「相方が最近結婚したんですけど」と切り出し、「入籍の当日に相手の方も知らされたんですけど、お食事をして」と、カズレーザーと二階堂と一緒に食事をしたと明かした。

そして、「その後に『入籍一緒に行きませんか？』って言って、私も一緒に入籍に立ち会わせてもらったんですけど」「さすがに相方真っ赤じゃないですか。全身。でもその日は黒のTシャツにカーゴパンツみたいな。赤を捨ててたんです。入籍でなんか撮られないようにって。迷惑かけないようにってことで、“あ、そこちゃんとしてるんだ”って感心したんですよ」と、カズレーザーの配慮を明かした。

しかし、「（カズレーザーが）『じゃあみなさん行きましょう』って背負ったリュックが真っ赤で」「その詰めの甘さ何？っていう」とツッコミを入れ、笑いを誘っていた。