レイザーラモンRG、ホンダ“愛車”と映えショット 青空バックの2ショットに「素敵」「やっぱりいい このバイク」
お笑い芸人のレイザーラモンRG（51）が2日までに、自身のインスタグラムを更新。愛車であるホンダ『CB1100TypeR』と並んだ“映えショット”を披露した。
【写真】「素敵」ホンダ“愛車”との映えショットを披露したレイザーラモンRG
RGは「みんなこの異常な夏をよく乗り越えたね…がんばったね…やっと…遂に…『一枚羽織るのがちょうどいい季節』がやってきた」とうれしそうにコメント。秋晴れの青空を背景に、愛車と立ち姿を収めた“映え”写真を公開した。
この投稿に対しコメント欄には、「素敵」「『ミャクミャクカラー』で、いいですね！」「やっぱりいい このバイク。黒のブーツ履いたことないけどこうやって見ると自然でメチャいい!! 参考になりました」「アルパインスターズのブーツが良い感じです」などの声が寄せられている。
