【あす3日（金）全国天気】

・ポイント

西日本は激しい雨も

土砂災害など要注意

北日本はカラッと晴天

沖縄は真夏の暑さ

3日（金）は、東シナ海から九州付近に温暖前線がのびてくるでしょう。前線に向かい、南から非常に湿った空気が流れ込むため、九州を中心に、西日本では、雷を伴った激しい雨の降る所がありそうです。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水などに、十分な注意が必要です。また大気の状態が不安定で、落雷や竜巻などの激しい突風にもご注意ください。

関東や東海も、沿岸部ほど雲が多く、雨の降る所があるでしょう。

一方、高気圧に覆われる北日本は晴れる見込みです。北日本の最高気温は、25℃を上回り、平年よりは大幅に高めですが、湿度は低く、カラッとした陽気になりそうです。また太平洋高気圧に覆われる沖縄は、引き続き、晴れて、真夏を思わせる厳しい暑さが続くでしょう。那覇は33℃まで上がる予想です。

【予想最低気温（）内は前日比と季節感】

札幌15℃（＋1 9月中旬）

青森16℃（-1 9月中旬）

仙台16℃（±0 9月下旬）

新潟16℃（-1 9月下旬）

東京都心20℃（＋3 9月中旬）

名古屋20℃（＋2 9月下旬）

大阪21℃（＋1 9月下旬）

広島21℃（＋2 9月中旬）

高知21℃（＋2 9月中旬）

福岡21℃（±0 9月中旬）

【予想最高気温（）内は前日比と季節感】

札幌27℃（＋3 真夏並み）

青森27℃（＋1 8月下旬）

仙台27℃（±0 9月上旬）

新潟27℃（＋1 9月中旬）

東京都心27℃（±0 9月中旬）

名古屋29℃（-1 9月中旬）

大阪28℃（±0 9月下旬）

広島26℃（-1 平年並み）

高知28℃（-2 9月下旬）

福岡25℃（-4 平年並み）

【台風21号は大陸へ】

2日午前9時、フィリピンの東海上で、台風21号が発生しました。今後は発達しながら西進し、フィリピンを横切った後、中国大陸を指向する見通しです。

【高温傾向が続くも、来週後半は北日本で秋が深まる】来週にかけて、西日本ほど、高温傾向が続き、まだ30℃前後まで上がる所もあるでしょう。一方、来週後半は北日本で冬型の気圧配置になるとともに、北海道を中心に、寒気が流れ込む予想です。札幌は、9日（木）から最高気温が15℃前後に下がり、秋が一気に深まりそうです。