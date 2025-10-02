女優の山口智子（60）が、1日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）にVTR出演し、出掛ける際の荷物について明かした。

90年代に「29歳のクリスマス」「王様のレストラン」「ロングバケーション」など大人気ドラマに多数出演。20〜30代を全力で駆け抜けてきた。95年には俳優の唐沢寿明と結婚。クラシックカーのイベントなどで、夫婦そろい踏みの姿を公の場でも見せている。

とはいえ、私生活や素性は意外に知られておらず、番組では2択問題を出題。出掛ける時の荷物の量について問われると、山口は「むっちゃ多いですよ」と打ち明けた。

その理由も明かした。「一日一日サバイバルするために最低限、自分に必要な物は常に身に付けて歩くようにしているから、凄く多い」といい、「もしおなかすいたらどうしよう、もし喉渇いたらどうしよう、もしこうしたらどうしようという時に、役立つ物が全部入っている」と説明した。

身を守るためのアイテムも。「マッサージ器とか入っていたり、あと凄く温度変化に敏感だから、あらゆる防寒グッズ。重ねてレイヤーしていくので。薄いストールから、だんだんいって、ウルトラライドダウンまで、夏でも全部持ち歩いていて」と、驚きの準備まで。さらに「飲み物も甘い物、甘くない物、常温、温かい物とか。3、4種類」とも打ち明け、「日々がアドベンチャーだからね、人生」と付け加えていた。