ブラックマヨネーズ・吉田敬（52）が1日深夜に放送された読売テレビの新番組「吉田と粗品と」に出演。生活拠点に大阪を選択した理由を語った。

相談者から届いた人には言えない悩みを、吉田と霜降り明星・粗品が電話で聞いていく同番組。初回は、お互いの悩みを相談し合う内容となった。粗品からは「大阪に住んではるじゃないですか。（相方・）小杉さんは東京で…というのは珍しい。かく言う自分も、大阪良いかもなあと思ってて。地元ですし、僕もせいやも将来、そこまで東京には固執してない。吉田さんの所感を聞きたい」とぶつけられた。

吉田は「俺が42、3で悩んでたことを32で悩んでるんや。さすが早いなあ〜」と感心した上で、「俺は、立体駐車場まみれの東京がまずイヤになった」と変化球すぎる理由を挙げた。

「ちょっと正露丸とトイレットペーパー買いたいだけやねん！薬局に行って…そしたらグルグルグルグル上がって行って…とか」と説明。「分かるやろ？ファミレスとかでも平置きでトンと停めて、さっと飯食ってっていうのが、東京は少ないのよ」とぼやいた。

粗品には「どういうことに疲れたん？」と質問。「遠くて…どこ行くにも。一発目ショックやったんはそれなんですよ。大阪の時は福島区に住んでて、どこ行くにも自転車で行けた。なんばの劇場にもテレビ局にも。その感覚で東京に行ったら、自転車でどこにも行けんし、タクシー乗ったらめっちゃ高くてびっくりするんですよ！何なら家賃も高いし」と答える粗品に、「豚玉1800円って見た時は俺もびっくりしたわ」と共感し、笑わせた。

吉田は「東京に土地を探しに行ったこともあるけど死ぬほど高くて…1坪400万とか。M-1獲った後も自分なりに頑張ったけど、それでこんなんか…って気持ちになってしまった。合わんな、と思ってん」と、東京で感じたズレを吐露。また、犬の散歩中にPUFFYや高田延彦氏、コンビニでは岡田准一に出会った経験を振り返り、「東京やろ〜？そこに感動する人もおるけど、俺は望んでるモノが別にそれじゃない」と語った。

「今俺、ほんまに、前の相方と解散して小杉と組んだことと、今の嫁と結婚したことと、あのとき大阪を選んだこと。俺、自分の人生の3大ナイスチョイスやと思ってるねん。こっち（大阪）に物件持って8〜9年やけど、ほんまに」としみじみ語った。

粗品は「めっちゃ共感できる人生観かもしれないです。ほとんどの人がオートで東京で仕事、でもみくちゃにされる」と話し、「そこまで僕もミーハーじゃないので…」とぽつり。「そう思うなら大阪はええと思う」と吉田に言われ、粗品は「（大阪で収録する）この番組も始まったことですし、この番組次第かも…これが続いて軌道に乗ったら…」と未来を描いていた。