日本サッカー協会は２日、国際親善試合のパラグアイ戦（１０日・パナスタ）、ブラジル戦（１４日・味スタ）に臨む日本代表メンバーを発表した。

２戦目に対戦するブラジルは、ＦＩＦＡランク１９位の日本に対し、同６位。日本は過去２分け１１敗と勝利がなく、０―１で敗れた２０２２年６月以来の顔合わせとなる。

南米予選では５位と苦戦したが、日本代表・森保一監督は「世界最強グループにいるのは間違いない。アンチェロッティ監督になって、いろいろな選手を試しながら、チーム力を上げている。非常に手強い」と、史上最多Ｗ杯優勝５度を誇る王国に警戒を強めた。

また、ブラジル代表は１日に、韓国戦（１０日・ソウル）及び、日本戦に臨むメンバー２６人を発表した。９月のＷ杯予選２試合を休養したＦＷビニシウスが復帰し、ＦＷロドリゴ（ともにＲマドリード）も７か月ぶりに選出。一方、ＦＷラフィーニャ（バルセロナ）、ＤＦマルキーニョス（パリＳＧ）、ＧＫアリソン（リバプール）ら故障中の常連組は外れた。今年５月から率いるのは、初の外国人監督で、昨季までＲマドリードを指揮したカルロ・アンチェロッティ氏（イタリア）。大物選手にもハードワークを求めるスタイルでクラブでも数多くのタイトルを勝ち取っている。