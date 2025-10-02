大型アイドルイベント「GIGA・GIGA SONIC」（18日に開催予定）と「SAMURAISONIC」（19日に開催予定）の公式サイトが2日に更新。出演予定とされていた「≠ME」「≒JOY」「FRUITS ZIPPER」「CUTIE STREET」の4組が出演しないことを発表した。

主催のGIGA・GIGA SONIC実行委員会とSAMURAISONIC実行委員会は連名で「発表後に各事務所より連絡を受け、確認したところ、各事務所関係者を名乗る人物と正規の効力を持たない出演契約を締結していたことが判明いたしました」として「実際には出演調整が行われておらず、下記アーティストの出演は困難であることが発覚いたしました」と報告。

「関係各所と確認を行い、当該人物がアソビシステム株式会社および株式会社代々木アニメーション学院に在籍していないことが判明し、弊社を含め、関係各社は被害を受けた状況にあります」警察への相談はすでに行っているとして「法的機関の助言を受けながら厳正に対応を進めております」と伝えた。

「今回の件は、弊社がもともと関係性のあった代理店を通じて出演調整を進めておりましたが、その過程で正規の関係者ではない人物が介在していたことが判明いたしました」と被害に至った経緯を説明。「弊社としても代理店を信頼していたために気付けなかった落ち度があり、ファンの皆様、関係者の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

「GIGA・GIGA SONIC」に出演予定だった「≠ME」「≒JOY」の出演発表時刻から本声明が発表された時刻までに「お目当てアーティスト」に設定してチケット購入をした場合、同じく「SAMURAISONIC」出演予定だった「FRUITS ZIPPER」「CUTIE STREET」を「お目当てアーティスト」に設定してチケット購入をした場合は返金対応に応じるという。イベント自体は予定通り開催する予定だ。

「本件につきましては、エンターテインメント業界において同様の悪質な行為が二度と起きないように、事実を公表させていただきました。今後は再発防止策を徹底し、引き続き誠実に対応してまいります。引き続き、GIGA・GIGA SONICおよびSAMURAISONICへのご理解とご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と締めくくった。