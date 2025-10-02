世界的な人気を集めた英国のボーイズグループ、ワン・ダイレクション（１Ｄ）が約１０年ぶりにネットフリックスの番組で再結成を果たす。英紙サンが１日、報じた。

主要メンバーのルイ・トムリンソンとゼイン・マリクは、ネットフリックスと数百万ポンド（数億円）で契約したと伝えられており、ドキュメンタリーの撮影はすでに始まって入る模様で、活動停止から１０年目の来年に公開予定だという。

内容はロードトリップ的なもので２人がアメリカ中を旅する様子が映し出されている。他のメンバーも参加して、ボーイズバンド時代の思い出や、特に昨年亡くなったバンド仲間の故リアム・ペインさんとの思い出を語る予定だ。

バンドは２０１０年に結成して１６年に活動休止。昨年１０月にはリアムさんがアルゼンチンのホテルのバルコニーから転落し、３１歳の若さで亡くなっている。同年１１月のリアムさんの葬儀では残りのメンバーメンバー、ルイ、ゼイン、ナイル・ホーラン、ハリー・スタイルズが活動停止以来初めて集まった。リアムさんの死がバンドを再び結束させたという。

テレビ関係者は、リアムの死によってルイとゼインの関係が再び深まったと明かし、また「これはネットフリックスにとって非常に大きな番組となり、１Ｄの世界中のファンを熱狂させることは間違いない」とも語っている。

同関係者は「イギリスのボーイバンドのメンバーがアメリカ横断旅行についての番組をやるというのは突飛な話に聞こえるかもしれないが、今では彼らのほとんどがアメリカ国内に強いつながり（居住）を持っている」「そして、１５年前に『Ｘファクター』（オーディション番組）で結成されて以来、グループが歩んできた素晴らしい道のりについて、真剣に自己を見つめ直し、深く話し合う機会になるだろう」と語っている。

１Ｄはブリット・アワードを７回、ビルボード賞を６回、アメリカン・ミュージック・アワードを７回受賞。デビューアルバムから４枚のアルバムが連続で全米初登場１位に輝く初のグループとなった。多くのヒット曲を生み出し、２０１３年に世界で最も売れたアーティストとなった。