¡Ú£Î£Â£Á¡ÛÈ¬Â¼ÎÝ¤Î³«Ëë¥¹¥¿¥á¥óàÆâÄêáÊóÆ»¡¡ÇØ·Ê¤Ë£³¤Ä¤Î¡ÖÂç¤¤ÊÍ¥°ÌÀ¡×
¡¡ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Î£Â£Á¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¡Ê£²£·¡Ë¤¬¡¢£±£°·î£²£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±£²£²Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¤È¤Îº£µ¨³«ËëÀï¤Ç¥¹¥¿¥á¥óÆþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬àÆâÄêá¤·¤¿¡£
¡¡È¬Â¼¤Ïºòµ¨¡¢ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ½Ð¾ì»þ´Ö¤òÂçÉý¤ËÁý¤ä¤·¤ÆÂç¤¤¯ÈôÌö¡£°ìÊý¤Ç¡¢Â¾µåÃÄ¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤âµÞ¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½¹Ô·ÀÌó¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤¿¤á¥È¥ì¡¼¥ÉÏÃ¤â¤¯¤¹¤Ö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¤È¥¹¥¿¥á¥óÁè¤¤¤ò¤¹¤ë¾õ¶·¤Ç¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÈ¬Â¼¤Î³«Ëë¥¹¥¿¥á¥óÊý¿Ë¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ï¡ÖÆ¿Ì¾¤ò¾ò·ï¤Ë¸ì¤Ã¤¿¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Ë¶á¤¤¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢È¬Â¼ÎÝ¤Ï¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¢¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥ê¡¼¥Ö¥¹¡¢¥Ç¥£¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¨¥¤¥È¥ó¤È¤È¤â¤Ë£µÈÖÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤ÎºÂ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëºÇÍÎÏ¸õÊä¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¤·¤¿¡£
¡¡È¬Â¼¤Ï¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¥Ç¡¼¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö´ÆÆÄ¤¬·èÄê¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£»ä¤Î·èÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ã¯¤¬ÀèÈ¯¤ÇÃ¯¤¬¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï½Ð¾ì»þ´Ö¡¢¤½¤·¤ÆÃ¯¤¬¤è¤êÄ¹¤¯¥³¡¼¥È¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤«¤À¡×¤È¸ì¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÈ¬Â¼¤Î³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤¬ÆâÄê¤·¤¿ÇØ·Ê¤È¤·¤Æà£³¤Ä¤ÎÍýÍ³á¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö·ÑÂ³À¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤À¤È´Ø·¸¼Ô¤Ï¸ì¤ë¡£¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Ï³«Ëë¤«¤éÈæ³ÓÅª·Ú²÷¤ÊÉÛ¿Ø¤ÇÎ×¤ß¡¢¸·¤·¤¤À¾¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¾å°Ì¥·¡¼¥É¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢½øÈ×¤«¤é¾¡Íø¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Î¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¦¤Á£´¿Í¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¡ÊÁêÀ¡Ë¤¬ÎÉ¹¥¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥¨¥¤¥È¥ó¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¡¢¹¶·âÎÏ¤ÇÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤Ëº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£½øÈ×¤Ïºòµ¨¤«¤é¤ÎÏ¢·¸¤ò½Å»ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê·ò¹¯¾õÂÖ¤À¡£¥¥ã¥ó¥×³«»ÏÁ°¤«¤é¥¢¥¥ì¥¹ç§±ê¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î·üÇ°¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤¿¡£µåÃÄÆâÉô¤Ç¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¤òÀèÈ¯¤µ¤»¤ë¤Î¤¬Íý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤¬¡¢ÀèÈ¯¤µ¤»¤ë¤ÈÈà¤Ë²áÅÙ¤ÎÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½Ð¾ì¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦·üÇ°¤¬¤¢¤ë¡££Ê¡¦£Ê¡¦¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤ÈÈà¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¸¥§¡¼¥à¥º¤È¤ÎàÄ¹´üÀïá¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î·èÃÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÎºÇ¶á¤Î¥±¥¬¤ÎÌäÂê¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÎÂ¤Î¾õÂÖ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡Ö¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢È¬Â¼¤Îº¹¤·Ç÷¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤âÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤À¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï¾®¤µ¤¤¤¬¡£È¬Â¼¤ÏÄ¹Ç¯ÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò´õË¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÀÌóËþÎ»¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Ï³«ËëÁ°¤ËÈà¤ò¼º¤¦¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡£È¬Â¼¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é³°¤¹¤³¤È¤ÇÂàÃÄ¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢È¬Â¼¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¤è¤ê¤â·ò¹¯¤Ç¼ã¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÎ¨Ä¾¤Ë¸À¤Ã¤ÆºÍÇ½¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀèÈ¯¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤ËÂç¤¤ÊÍ¥°ÌÀ¤¬¤¢¤ë¡×¡£È¬Â¼¤Î¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ø´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£