¡¡²Î¼ê¤ÎÁá¸«Í¥¡Ê£µ£¹¡Ë¤¬ÅÔÆâ¤Ç£²Æü¡¢¡Ö¿Æ»Ò¤ÇÏÃ¤¹¹ü¤Î¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥²¥¹¥È½ÐÀÊ¤·¤¿¡££±£°·î£²£°Æü¤Î¡ÖÀ¤³¦¹üÁÆ¤·¤ç¤¦¾É¥Ç¡¼¡×¤Î·¼ÌØ¤¬ÌÜÅª¡£¥á¥Ç¥£¥«¥ë´ë¶È¡Ö¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡¦¥¨¥ó¥É¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡¡¥á¥É¥Æ¥Ã¥¯¡×¤¬¼Ò°÷¤È¤½¤Î²ÈÂ²¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤Ë³«¤¤¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£´ºÐ¤È£²£²ºÐ¤ÎÆó½÷¤ò¤â¤ÄÊì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÁá¸«¤ò¾·¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ì¼¤¿¤Á¤¬»×½Õ´ü¤Îº¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¹¥Þ¥Û¤Î»þÂå¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¡¢µ¤ÉÕ¤¯¤È»ÑÀª¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤«¤¬¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Áá¸«¤Ï°å»Õ¤«¤é¡Ö¤º¤Ã¤È¤½¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¤¬Â³¤¯¤È¹ü¤Î·ÁÀ®¡¢¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¡×¤ÈÃé¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î»×½Õ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö£±£°Âå¤Î»þ¥Ï¥ï¥¤¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿¿¤Ã¹õ¤Ë¾Æ¤±¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢¤¢¤¨¤Æ¡£Ë»¤·¤¤»þ¤â¤Í¡£Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î³°¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡ÊÂç¤Î»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ËÆü¾Æ¤±¤·¤Æ¤Æ¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤¦£±¿Í¤Î¥²¥¹¥È¡¢·Ä±þÂç°å³ØÉôÀ°·Á³°²Ê¤ÎÃæÂ¼²íÌé¶µ¼ø¤Ï¤¤¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ë£±£µÊ¬ÄøÅÙ¡¢Æü¤ËÅö¤¿¤ë¤³¤È¤Ï¹ü¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥ì¥¯¥¯¥Á¥ã¡½¡£¡Öº£¤Ê¤ó¤«à¥·¥ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ·ù¤À¤Êá¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Â¤Ï¹ü¤Ë¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤¦Áá¸«¤Ë¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤Î»þÁêÅöà¹üÃù¶âá¤·¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¤ªËÏÉÕ¤¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡Áá¸«¤Ï¥¸¥à¤Ç½µ£±²ó¤Î¶Ú¥È¥ì°Ê³°¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê°Õ³°¤Ê±¿Æ°¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉáÃÊ¼Â¤ÏÃÏ²¼Å´¾è¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥¢¥¿¥·¤è¤¯Âç¹¾¸ÍÀþ¤Ë¾è¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Âç¹¾¸ÍÀþ¤Æ¤¹¤´¤¯¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡Ê²¼¤ê¤¿¤é¥Û¡¼¥à¡Ë¡£¤Ê¤Î¤Çàº£Æü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ³¬ÃÊ¤Ç¹Ô¤³¤¦á¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ¤Ï¡¢·ë¹½¤ÊÎÌ¡¢¾å¤Ã¤¿¤ê²¼¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤Þ¡¢¤Ç¤â¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤Þ¤Ë¡×
¡¡ºòÇ¯»Ï¤á¤¿»³ÅÐ¤ê¤Ç¡ÖÂç¹¾¸ÍÀþ¾è¤Ã¤Æ¤ë¤»¤¤¤«¡¢³Ú¡¹¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¡×¤È¼Â´¶¤¹¤ë¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÀÎ¤«¤é¡Ö²¿¤â¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÅ¾¤Ö¡×¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿Ç¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤â¥¢¥¿¥·´ØÀá¤¬¤È¤Æ¤â½À¤é¤«¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ä¡£Ä¹½÷¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤Æ¤â¡ÊÅ¾¤Ó¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ë¡Ø¤¢¤ì¤Ã¡ª¡©¡Ù¤Æ¸À¤¦¤È¡¢Ì¼¤«¤é¡Ø²¿¤â¤Ê¤¤¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡¡Â¼ó¤Î´ØÀá¤¬½À¤é¤«¤¯¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤±¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¤¹¤°¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡Ê¤Ò¤Í¤Ã¤Á¤ã¤¦¡Ë¡×¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¸À¤ï¤ì¥Ò¥¶¤ò¾å¤²¤ë¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Êâ¤¤ä¤¹¤¯±¿Æ°¤·¤ä¤¹¤¤·¤¤òÍú¤¤¤¿¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ÈÂÎ½Å¤ÎÊ¬»¶¤¬ÆâÂ¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç³°Â¦¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÊâ¤¯¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡£
¡¡¤ª¤«¤²¤Ç¡Ö¤¢¤Þ¤ê²¿¤â¤Ê¤¤¤È¤³¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤«¤Ê¤¤¡×¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¥Ü¡Á¥Ã¤È¤·¤Æ¤ë¤Èà¥¯¥Ãá¤Ã¤Æ¡Ê¤Ä¤Þ¤º¤¯¤³¤È¡Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¤ÍàÃ¯¤«¸«¤Æ¤Ê¤¤¤«¤·¤é¡©á¤Ã¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀÖÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£