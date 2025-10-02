ÆüËÜ¸¶ºî±Ç²è¤Ë½é¾å±Çºî¤â¡ªÆü´Ú¹ñ¸òÀµ¾ï²½60¼þÇ¯µÇ°¡Ö¥³¥ê¥¢¥ó¡¦¥·¥Í¥Þ¡¦¥¦¥£¡¼¥¯2025¡×10·î17¡Á20Æü³«ºÅ
ÃóÆü´Ú¹ñÊ¸²½±¡¤¬ËèÇ¯³«ºÅ¤¹¤ë´Ú¹ñ±Ç²èº×¡Ö¥³¥ê¥¢¥ó¡¦¥·¥Í¥Þ¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤¬¡¢Æü´Ú¹ñ¸òÀµ¾ï²½60¼þÇ¯¤Îº£Ç¯¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
ÃóÆü´Ú¹ñÊ¸²½±¡¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î´ÚÆü¹ñ¸òÀµ¾ï²½ 60 ¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢±Ç²è¤òÄÌ¤¸¤ÆÆü´Ú¤ÎÊ¸²½¸òÎ®¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¸¶ºî¤Î´Ú¹ñ±Ç²è¤äÆüËÜÌ¤¸ø³«¤ÎºÇ¿·´Ú¹ñ±Ç²è¤ò¾å±Ç¤¹¤ë ¡Ö¥³¥ê¥¢¥ó¡¦¥·¥Í¥Þ¡¦¥¦¥£¡¼¥¯2025¡×¤ò¡¢10·î17Æü¤«¤é20Æü¤Î4Æü´Ö¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÃóÆü´Ú¹ñÊ¸²½±¡¥Ï¥ó¥Þ¥À¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥³¥ê¥¢¥ó¡¦¥·¥Í¥Þ¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤Ï2001Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢º£Ç¯¤Ç25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë´Ú¹ñ±Ç²èº×¤Ç¡¢ËèÇ¯¡¢ÆüËÜÌ¤¸ø³«¤ÎºîÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÍ¥¤ì¤¿´Ú¹ñ±Ç²è¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
º£²ó¤Î±Ç²èº×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È±ï¤Î¿¼¤¤´Ú¹ñ±Ç²è¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖÆüËÜ¤Î¾®Àâ¡¦±Ç²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿´Ú¹ñ±Ç²è¡×¤È¡¢ÆüËÜ½é¾å±Ç¤È¤Ê¤ë´Ú¹ñ±Ç²è¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö2025Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·±Ç²è¡×¤È¤¤¤¦ÆÃ½¸¤Ç¹½À®¡£´Ú¹ñ±Ç²è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±Ç²è¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ú¹ñ¤ÎÊ¸²½¤ä¼Ò²ñ¡¢´Ú¹ñ¿Í¤Î¾ð½ï¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Î±Ç²èº×¤Ç¤Ï¡¢³©Àî¾Þºî²È¡¦ÅÄÊÕÀ»»Ò¤ÎÃ»ÊÔ¾®Àâ¡Ø¥¸¥ç¥¼¤È¸×¤Èµû¤¿¤Á¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥í¥Þ¥ó¥¹±Ç²è¡Ø¥¸¥ç¥¼¤È¸×¤Èµû¤¿¤Á¡Ù¡¢ÆâÅÄ¤±¤ó¤¸´ÆÆÄ¤ÎÆüËÜ±Ç²è¡Ø¸°Å¥ËÀ¤Î¥á¥½¥Ã¥É¡Ù¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿¥æ¡¦¥Ø¥¸¥ó¼ç±é±Ç²è¡ØLUCK-KEY¡¿¥é¥Ã¥¡¼¡Ù¡¢¿Íµ¤K-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×KARA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼ÃÎ±Ñ¡Ê¥¸¥è¥ó¡Ë¼ç±é¤Î¥³¥á¥Ç¥£±Ç²è¡Ø¾¯Ç¯¥Æ¥ó¥¸¥ã¥ó¥¤¡Ù¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÁû²»ÌäÂê¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼±Ç²è¡Ø¥Î¥¤¥º¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î´Ú¹ñ±Ç²è4ºîÉÊ¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢±Ç²èº×´ü´Ö¤Ë¤Ï¾å±Ç±Ç²è¤Î¼ç±éÇÐÍ¥¤ò´Ú¹ñ¤«¤é·Þ¤¨¡¢ÉñÂæ°§»¢¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤â¼Â»ÜÍ½Äê¡£¸½»þÅÀ¤Ç18Æü¤Ë¡Ø¥Î¥¤¥º¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ù¼ç±é¤Î¥¤¡¦¥¸¥Õ¥ó¡¢19Æü¤Ë¡ØLUCK-KEY¡¿¥é¥Ã¥¡¼¡Ù¼ç±é¤Î¥æ¡¦¥Ø¥¸¥ó¤¬½Ð±éÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥³¥ê¥¢¥ó¡¦¥·¥Í¥Þ¡¦¥¦¥£¡¼¥¯2025¡×´ÑÍ÷¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÃóÆü´Ú¹ñÊ¸²½±¡¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤«¤é²ÄÇ½¤Ç¡¢Êç½¸¿Í°÷¤Ï³Æ²ó300¿Í¡£¿½¤·¹þ¤ß¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤Ï10·î9Æü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥³¥ê¥¢¥ó¡¦¥·¥Í¥Þ¡¦¥¦¥£¡¼¥¯2025¡×¤Î¾å±ÇºîÉÊ¤È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡þÆÃ½¸1¡ÖÆüËÜ¤Î¾®Àâ¡¦±Ç²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿´Ú¹ñ±Ç²è¡×
¡Ø¥¸¥ç¥¼¤È¸×¤Èµû¤¿¤Á¡Ù¡Ê2020Ç¯¡¿117Ê¬¡¿ÆüËÜ¸ì»úËë¡Ë
¡¦Æü»þ¡§10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«±Ç13»þ¡Ê¼õÉÕ¡¦²ñ¾ì12»þ30Ê¬¡Ë
¡¦´ÆÆÄ¡§¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥°¥¡¥ó
¡¦½Ð±é¡§¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ß¥ó¡¢¥Ê¥à¡¦¥¸¥å¥Ò¥ç¥¯¡¢¥Û¡¦¥¸¥ó¤Û¤«
¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡§Â´¶È¤ò¹µ¤¨¤¿Âç³ØÀ¸¤Î¥è¥ó¥½¥¯¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢Æ»Ã¼¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ö°Ø»Ò¤Î½÷À¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¡£Èà½÷¤ò²È¤Þ¤ÇÁ÷¤êÆÏ¤±¤¿¥è¥ó¥½¥¯¤Ï¡¢¤ªÎé¤ËÍ¼ÈÓ¤ò¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤ë¡£Â¤¬ÉÔ¼«Í³¤ÊÈà½÷¤ÏÁÄÊì¤ÈÆó¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¸¥ç¥¼¤ÈÌ¾¾è¤ëÈà½÷¤ÏËÜ¤ÇÃÎ¼±¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÆÈÆÃ¤Ê´¶À¤ò¤â¤Ä¡£¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤â¤ÄÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¸¥ç¥¼¤Ë¡¢¥è¥ó¥½¥¯¤ÏÃÊ¡¹¤È¶½Ì£¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£³©Àî¾Þºî²È¤ÎÅÄÊÕÀ»»Ò¤ÎÃ»ÊÔ¾®Àâ¡Ø¥¸¥ç¥¼¤È¸×¤Èµû¤¿¤Á¡Ù¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç2003Ç¯¤Ë¼Â¼Ì±Ç²è²½¡¢2020Ç¯¤Ë¥¢¥Ë¥á±Ç²è²½¤µ¤ì¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï2020Ç¯¤Ë±Ç²è¤È¤·¤Æ¥ê¥á¥¤¥¯¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¡£
¡ØLUCK-KEY¡¿¥é¥Ã¥¡¼¡Ù¡Ê2016Ç¯¡¿112Ê¬¡¿ÆüËÜ¸ì»úËë¡Ë
¡¦Æü»þ¡§10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë³«±Ç17»þ¡Ê¼õÉÕ¡¦²ñ¾ì16»þ30Ê¬¡Ë
¡¦´ÆÆÄ¡§¥¤¡¦¥²¥Ò¥ç¥¯
¡¦½Ð±é¡§¥æ¡¦¥Ø¥¸¥ó¡¢¥¤¡¦¥¸¥å¥ó¡¢¥Á¥ç¡¦¥æ¥Ë¤Û¤«
¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡§Î¢¼Ò²ñ¤Ç¡ÖÀ®¸ùÎ¨100%¤Î¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê»¦¤·²°¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÅÁÀâ¤ÎÃË¥Ò¥ç¥ó¥¦¥¯¤Ï¤½¤ÎÆü¡¢»Å»ö¤òÊÒÉÕ¤±¤¿µ¢¤ê¤Ë¶öÁ³Î©¤Á´ó¤Ã¤¿Á¬Åò¤ÇÀÐ¸´¤òÆ§¤ßÅ¾ÅÝ¡£¾²¤ËÆ¬¤ò¶¯ÂÇ¤·¡¢µ²±ÁÓ¼º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¶öÁ³¤½¤Î¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿Çä¤ì¤Ê¤¤ÉÏË³Ìò¼Ô¤Î¥¸¥§¥½¥ó¤¬¡¢¥Ò¥ç¥ó¥¦¥¯¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¤Î¸°¤ò¤¹¤êÂØ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ò¥ç¥ó¥¦¥¯¤Ïµ²±ÁÓ¼º¤ÎÇä¤ì¤Ê¤¤Ìò¼Ô¥¸¥§¥½¥ó¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£ÆâÅÄ¤±¤ó¤¸´ÆÆÄ¤Î¿Íµ¤¥³¥á¥Ç¥£±Ç²è¡Ø¸°Å¥ËÀ¤Î¥á¥½¥Ã¥É¡Ù¡Ê2013Ç¯¡Ë¤ò¸¶°Æ¤Ë¡¢2016Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Ç±Ç²è¤È¤·¤Æ¥ê¥á¥¤¥¯¡£ÆÃ½¸2¡Ö2025Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·±Ç²è¡×
¡Ø¾¯Ç¯¥Æ¥ó¥¸¥ã¥ó¥¤¡Ù¡Ê2025Ç¯¡¿95Ê¬¡¿ÆüËÜ¸ì»úËë¡Ë
¡¦Æü»þ¡§¡10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë³«±Ç19»þ¡Ê¼õÉÕ¡¦³«¾ì18»þ30Ê¬¡Ë¢10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë³«±Ç13»þ¡Ê¼õÉÕ¡¦³«¾ì12»þ30Ê¬¡Ë
¡¦´ÆÆÄ¡§¥Á¥ç¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ç¥ë
¡¦½Ð±é¡§ÃÎ±Ñ¡Ê¥«¥ó¡¦¥¸¥è¥ó¡Ë¡¢¥¤¡¦¥¸¥å¥¦¥©¥ó¡¢¥æ¡¦¥¹¥Ë¥å¥ó¤Û¤«
¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡§ñÙ¤·¤¿¤ª¶â¤Ç¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤òÇã¤Ã¤ÆÃå¾þ¤êÀ¸¤¤Æ¤¤¿½÷¥¸¥§¥Ë¡¼¡£¤·¤Ð¤é¤¯Æ¨Ë´¤·¤¿Ëö¤ËË¬¤ì¤¿ÃÒ°Û»³¤ÎÅÄ¼ËÄ®¤Ë¹â²Á¤ÊËüÉÂÅý¼£Ìô¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤ì¤ò»ý¤ÄÉÂµ¤¤Î¤ªÁÄÉã¤µ¤ó¤ÈÍÄ¤¤¾¯Ç¯¤À¤±¤¬½»¤à²È¤ËÆþ¤ê¹þ¤ßÅð¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢½û¤Î¾ó¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤ÆÄí¤Ç´ñÌ¯¤ÊÍÙ¤ê¤òÍÙ¤ë¾¯Ç¯¥Æ¥ó¥¸¥ã¥ó¥¤¤È²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é»öÂÖ¤¬¤³¤¸¤ì¤Ï¤¸¤á¡Ä¡ÊÆüËÜ½é¾å±ÇºîÉÊ¡Ë¡£
¡Ø¥Î¥¤¥º¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê2025Ç¯¡¿98Ê¬¡¿ÆüËÜ¸ì»úËë¡Ë
¡¦Æü»þ¡§¡10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«±Ç17»þ¡Ê¼õÉÕ¡¦³«¾ì16»þ30Ê¬¡Ë¢10·î20Æü¡Ê·î¡Ë³«±Ç19»þ¡Ê¼õÉÕ¡¦³«¾ì18»þ30Ê¬¡Ë
¡¦´ÆÆÄ¡§¥¤¡¦¥ë¥À
¡¦½Ð±é¡§¥¥ç¥ó¡¦¥¹¥¸¥ó¡¢¥¤¡¦¥¸¥Õ¥ó¡¢¥³¡¦¥®¥å¥Ô¥ë¤Û¤«
¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡§Äï¤Î¥É¥¥¥ª¥ó¤Î±ù¤Ã»Ò¤¿¤Á¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éµï¸õ¤·¤Æ¤¤¤ë30Âå¸åÈ¾¤Î»Ð¥³¥¦¥ë¤Ï¡¢Â¾¿Í¤Î²á¤Á¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÄ¨¤é¤·¤á¤ë¤Î¤¬¼ñÌ£¤Î¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¤Ê¥Ë¡¼¥È¡£Äï¤Î¥É¥¥¥ª¥ó¤Î²È¤ò½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¹Ô¤¾ì¤Î¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥³¥¦¥ë¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯ÂÚºß¤¹¤ë°Â¤¤Éô²°¤òÃµ¤·¤Æ¡Ö¥Ú¥¯¥¹¥¢¥Ñ¡¼¥È¡×¤ËÆþµï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤Ç¥³¥¦¥ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë²ò¤±¤Ê¤¤³¬´ÖÁû²»¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥³¥¦¥ë¤Ï¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ò²ò¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡ÊÆüËÜ½é¾å±ÇºîÉÊ¡Ë¡£