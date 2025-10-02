¿À¸Í¡¦¿ÜËá³¤´ß¤Ç¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥Ó¡¼¥Á¡¦¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Îº×Åµ¡¡¥Õ¥ì¥¹¥³¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤â¡¡4Æü¤È5Æü
¡¡10·î4Æü¤È5Æü¤Î2Æü´Ö¡¢¿À¸Í»Ô¤Î¿ÜËá³¤´ß¤Ç¡¢¥Ó¡¼¥Á¡¦¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¿ÜËá³¤´ß¤Ç¤Ïº£Ç¯¤Ç3²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ó¡¼¥Á¥²¡¼¥à¥º¿ÜËá2025¡×¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥Á¥Æ¥Ë¥¹¡¢¥¹¥é¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¡¢¥Ó¡¼¥Á¥â¥ë¥Ã¥¯¡¢¥Ó¡¼¥Á¥³¡¼¥Õ¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Ó¡¼¥ÁÁêËÐ¡¢¥Ó¡¼¥Á¥Ï¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Ó¡¼¥Á¥Õ¥é¥Ã¥°¥¹¤Î¸ø¼°Àï¤ò¹Ô¤¦¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥Ó¡¼¥Á¡¦¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Îº×Åµ¡£¥Ó¡¼¥Á¥Õ¥é¥Ã¥°¥¹¤Î¸ø¼°Àï¤Ï¿ÜËá³¤´ß¤Ç½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÈ¯¾Í¤Î¥Õ¥ì¥¹¥³¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¡Ê¡ÖJBG¿ÜËá¥Õ¥ì¥¹¥³¥Ü¡¼¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¡×¡Ë¤âÆ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢2025Ç¯¤¬ÆüËÜ¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÍ§¹¥130¼þÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¿À¸Í»Ô¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥ê¥ª¡¦¥Ç¡¦¥¸¥ã¥Í¥¤¥í»Ô¤Î»ÐËåÅÔ»ÔÄó·È¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿½é¤Î»î¤ß¤À¡£
¡¡¥Ó¡¼¥Á¡¦¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤òÆüËÜ¤Ë¾·Ã×¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥Ó¡¼¥Á¥²¡¼¥à¥ºÆüËÜ¾·Ã×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥Á¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÊ³Æ®¤òÀ¸´ÑÀï¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼¤ä¥Ó¡¼¥Á¥Æ¥Ë¥¹¤ò¤Ï¤¸¤áÁ´11¼ïÌÜ¤Î¶¥µ»¤ÎÂÎ¸³²ñ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¡¢³«ºÅÆü¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¥°¥ë¥áÌó40Å¹ÊÞ¤¬¡Ö¤¹¤Þ¤¤¤ë¿©Æ²¡×¤È¤·¤Æ¸®¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡¥Ó¡¼¥Á¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¹ñºÝ´Ä¶Ç§¾Ú¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Õ¥é¥Ã¥°¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¿ÜËá³¤¿åÍá¾ì¡£¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÃæ¤â¡¢¥¢¥Þ¥â¤Î¼ï¤Þ¤¤ä¥Ó¡¼¥Á¥¯¥ê¡¼¥ó³èÆ°¤Ê¤É¤Î´Ä¶ÊÝÁ´¥×¥í¥°¥é¥à¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¿À¸Í»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¿ÜËá¤Î¥Ó¡¼¥Á¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ÃÏ¸µ¤Î³¤´ß¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤´¤ß¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤Ê¤É¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ó¡¼¥Á¥²¡¼¥à¥º¿ÜËá2025¡×¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ¡£¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ê¤É¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¿À¸Í¡Ù¤è¤ê