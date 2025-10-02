äªÈþÏÂ»Ò¡Ö¾¯¤·¿´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ä¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤«¤é¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ø¥ª¥ª¥à¥¿¥¢¥Ä¥·¤ÎÀÄ½Õ¡Ù¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡¾¼ÏÂ¤ÎÉ÷¾ð¤¬»Ä¤ëÊ¡²¬¸©ÂçÌ¶ÅÄ»Ô¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿3¿Í¤ÎÂç¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢ÉÂµ¤¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤ë¾¯½÷¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤·¤ÆºÆÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥ª¥ª¥à¥¿¥¢¥Ä¥·¤ÎÀÄ½Õ¡Ù¤¬9·î26Æü¤«¤éÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î¸Þ½½Íò°¡Èþ¤ò±é¤¸¤¿äªÈþÏÂ»Ò¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ý¤Þ¤º½Ð±é¤Î·Ð°Þ¤«¤é»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÊÀ¥ÌÚÄ¾µ®¡Ë´ÆÆÄ¤Î±ü¤µ¤Þ¤¬»ä¤ÎYouTube¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤Á¤ç¤¦¤É´ÆÆÄ¤¬¼ç±é¤ÎÇÐÍ¥¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±ü¤µ¤Þ¤¬¿äÁ¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤â»ä¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÂ¾¤Î±Ç²è¤â¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤´É×ÉØ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«YouTube¤¬¤«¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÝºÇ½é¤ËµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¡¡Ç¯Îð¤â´Ä¶¤âÁ´¤¯°ã¤¦¤¹¤´¤¯ÆÌ±ú¤Î4¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÄÌ¤Ï°ì½ï¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢´ó¤êÅº¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¤È¤Æ¤â¿´¤¬²¹¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤³¤Î±Ç²è¤Î¹¥¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÌäÂê¤òÊú¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿²áµî¤â´Þ¤á¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤âÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÊÌ¤ËÅú¤¨¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ò¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Îå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤â¤³¤Î±Ç²è¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý°¡Èþ¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡¡ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤º¤ó¤º¤ó¤ÈÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ç²èÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤ë¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÌÏº÷¤·¤Ê¤¬¤é°ìÀ¸·üÌ¿À¸¤¤Æ¤¤¤ë1¿Í¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î½÷À¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÌÌÜ¤Ê¤È¤³¤í¤â¡¢Ì¤½Ï¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÊñ¤ß±£¤µ¤º¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÂÌÌÜ¤Ê¼«Ê¬¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼þ¤ê¤Î³§¤ËÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ýº£²ó¡¢Ìòºî¤ê¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡¡±Ç²è¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¼ç±é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½ã¿è¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆÃ¤Ë¼ç±é¤À¤«¤é¤³¤¦¤·¤è¤¦¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿¼¤¯¹Í¤¨¤º¤Ë¡¢Ìò¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤Ï¿´¶¯¤¤Êý¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÇÎ×¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìòºî¤ê¤Ï¡¢¤Þ¤ºµ»½ÑÅª¤Ë¤Ï¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤ÎÆ°¤¤ÎÎý½¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¤»¤ê¤Õ¤¬ÇîÂ¿ÊÛ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤Îºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Æü¾ï¤Ç¤â¼«Á³¤ËÇîÂ¿ÊÛ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÊý¸À¤ä¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î¤ª»Å»ö¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤¬Ìòºî¤ê¤Ç¤·¤¿¡£ÆâÌÌÅª¤Ë¤âÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÝÉñÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÌ¶ÅÄ¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©
¡¡°ÊÁ°¤â±Ç²è¤Î»£±Æ¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤¹¤´¤¯¶¨ÎÏÅª¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë³¹¤Î¿Í¤È°ì½ï¤Ë±Ç²è¤òºî¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£»£±Æ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â³§¤µ¤ó¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ç¡¢¤ªÅ¹¤Ê¤É¤Ç¤â¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯»£±Æ¤¬¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤³¹¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÉ÷¾ð¤¬¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´Ä¶¤ÇÀ¸³è¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý»£±ÆÃæ¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¿©¤Ù¤¿¤«¡×¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£ÂçÌ¶ÅÄ¤Ë¤¤¤ë´Ö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤ó¤³¤Ä¥é¡¼¥á¥ó¤òÀ©ÇÆ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¡£½¤ß¤È¹á¤ê¤¬¶¯¤±¤ì¤Ð¶¯¤¤¤Û¤ÉÇ»¤¤¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃÊ³¬¤òÆ§¤ó¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó½¤ß¤Î¶¯¤¤¤ªÅ¹¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢³¹¤ÎÊý¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤½¤Î³¹¤Î¤¤¤¤¤â¤Î¤Ë¿¨¤ì¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢±Ç²è¤ÎÇØ·Ê¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¿¼¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬Åìµþ¤Î¼«Ê¬¤Î²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤ÎÀ¸³è¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Á´Á³°ã¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂçÌ¶ÅÄ¤Î³¹¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤È¤¤¤¦¤Î¤âÂç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤ËÇñ¤Þ¤ê¹þ¤ß¤Î»£±Æ¤À¤È¡¢±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯Ë×Æ¬¤Ç¤¤¿¤Î¤â´Ä¶Åª¤Ë¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÝºÇ¶á¡¢ÃÏÊý¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿±Ç²è¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦±Ç²è¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡ÆÃ¤Ë°Õ¼±¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£²ó¤Ï´ÆÆÄ¤ÎÂçÌ¶ÅÄ¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢³¹¤Î¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ç¡¢ÂçÌ¶ÅÄ¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤âÃÏÊý¤Î³¹¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿±Ç²è¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¬¤Ã¤Ä¤ê¤È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÅìµþ¤Î½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¸Î¶¿¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢±Ç²è¤Î»£±Æ¤ÇÂçÌ¶ÅÄ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï2²óÌÜ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢Ãº¹Û¤ÎÎò»Ë¤Î¤ªÏÃ¤¬Ê¹¤±¤¿¤ê¡¢¤½¤Î³¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¡¢º£¿·¤¿¤ËÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢±Ç²è¤òºî¤ë¾å¤Ç¤â¤½¤³¤Ë½»¤ß¹þ¤á¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹´ü´Ö¤É¤³¤«¤Î³¹¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý¶¦±é¤ÎÊ¡»³æÆÂç¤µ¤ó¤È¿ØÆâ¹§Â§¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡¡Ê¡»³¤µ¤ó¤Ï¤È¤Æ¤â±Ç²è¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ®¤¤Êý¤Ç¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£Î¢¤ÎºÂÄ¹¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢Æ±À¤Âå¤Ç¤¹¤¬¤¹¤´¤¯°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤ËÂÐ¤¹¤ë¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ê¤É¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÌòÊÁ¤È¿¿µÕ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ØÆâ¤µ¤ó¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤ÎÊý¤Ç¡¢²¿¤Ç¤â¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê·¿ÇË¤ê¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤¹¤´¤¯µß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤È¤Æ¤âÀµÄ¾¤ÊÊý¤Ç¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤Ï¤¤¤¤°¤¤¤³¤È¤Ï°¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂçÀèÇÚ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Á¤é¤âµ¤Éé¤ï¤º¤Ë¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ÎÃæ¤ÎÌò¤Î´Ø·¸¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡Ý¤³¤Î±Ç²è¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ëºÆÀ¸¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢±é¤¸¤Ê¤¬¤é¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡¡Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤ÎÆâÍÆ¤äÂç¾®¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤ÏÅú¤¨¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÅú¤¨¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¾¯¤·¿´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ä¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤«¤é¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý¤³¤ì¤«¤é±Ç²è¤ò¸«¤ë´ÑµÒ¤ÎÊý¡¹¤äÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ°ì¸À¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¿´¤¬²¹¤Þ¤Ã¤¿¤ê·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê±Ç²è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢´ÑµÒ¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ì±þ¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÀëÅÁ³èÆ°¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
