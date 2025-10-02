千秋楽の後に…泉ピン子が語る「助けていただいた」大・大・大女優が教えてくれたこと

“なんで私が「共演者いじめ」って書かれたかというと、たまたまそのとき共演していた若手の俳優さんが、勉強とお芝居の両立がうまくいかなくて、現場の進行が滞ったことが多かったんです。それで、あるとき私が、「私たちはあなたに精一杯協力しているんだから、セリフぐらいちゃんと覚えてきなさい」と注意したんです。本当は番組のプロデューサーが言うべきことを、私が代わりに言ってあげたの。私自身、先輩から注意されて、たくさん怒られて、それで今があると思ったからなんです。”

自身のエッセイ『終活やーめた。元祖バッシングの女王の「ピンチを福に転じる」思考法』で「共演者いじめ」とバッシングされた背景をこのように綴っている泉ピン子さん。

2025年9月には78歳の誕生日をむかえたが、現在放送中のドラマ『『寺西一浩ミステリー・SPELL・死因』（BSフジ 日曜24時30分〜25時）に霊能者役で出演中で、10月28日には東京・三越劇場での講演会も控えている。さらにこの日には佐藤隆太さん、星野真理さん、あめくみちこさんと公開記者会見が予定されていて、新たな発表もあるのだという。

本書より、パワフルに活躍し続ける秘訣をお伝えする第6回は、「共演者いじめ」といわれた背景をお伝えしている。前編では冒頭のように「はっきりものを言った」ゆえにいじめと言われてしまったことや、叩かれやすかった状況をお伝えした。

後編では「助けてもらった」という大先輩についてお届けする。

百人の敵より大切なのは一人の理解者

バッシングされたときは、「ああ、さみしいな。どうしてわかってくれないのかな」と思って、私だって落ち込みましたよ。独身の頃なんかとくにね。でも、結婚したら夫は、私なんかよりずっと能天気で、だからこそ良き理解者でいてくれることがわかったし、事務所を独立して多額の借金を背負ったときは、芸能界の先輩が、手を差し伸べてくれた。私なんかよりもっと百戦錬磨の先輩たちには、ずいぶん助けられました。

周りに敵が多い人、バッシングされやすい人は、そんなことでいちいち傷ついてい たら時間の無駄です。百人の敵よりも、大切なのは一人の理解者。みんなに好かれようなんて思わなくていいから、夫でも恋人でも友人でも、自分のことを本当にわかってくれて、対等の立場で気持ちをぶつけられる人を見つけて、その人のことを大事にすればいい。

私も橋田先生の散骨のことを「噓だ！」と決めつけた報道に腹は立ったけど、朗読劇をやって最後にお客さんから拍手をいただいたとき、バッシング報道で 受けたダメージなんていっぺんに消えちゃった。とくに今は、舞台の上にこそ、生きる真実があると思える。だから、私は強くいられるのです。

杉村春子先生からいただいた名前入り暖簾

私は、テレビの人だと思われがちだけど、実は舞台の経験もそれなりに積んでいます。舞台に入ると必ず最初にする儀式があって、私はその儀式が大好き。楽屋の入り口に暖簾をかけるのがそれですが、私の暖簾には夏用と冬用があって、どちらも杉村春子先生から頂いたものです。

もしかしたら杉村先生をよく知らない人がいるかもしれないので一応説明すると、先生は、戦前から日本の現代演劇の屋台骨を支え続けた 大・大・大女優。戦前、当時の名だたる小説家や劇作家の人たちと一緒になって、劇団「文学座」を立ち上げたんだけど、そのときでまだ 30 歳ぐらいだったっていうんだ から！ 映画にもたくさん出演しているから、若い方でも、顔を見たら「ああ、知ってる」と思うんじゃないかしら。

舞台のとき楽屋にかける暖簾は、先輩にプレゼントしてもらうのが、昔からの芸能界のしきたりです。私が舞台に出るようになって、自分だけの楽屋がもらえるようになった頃に、杉村先生がくださった暖簾には、さりげなく「杉村」っていう文字が書 いてあって。私、なんでもはっきり言っちゃうタイプだから、「先生、これじゃ料亭みたいです。先生の名前を入れてもらえるなら、“杉村春子”ってフルネームか、せめて“春子”にしてください」って言ったら、年が明けて春を迎える頃に、フルネームの入った浅葱色をした絽の暖簾をくださいました。そんなことしていただいたの、 芸能界広しといえど、たぶん私ぐらいでしょう。エッヘン。

千秋楽の後でかけていただいた言葉

もう一つ、橋田（壽賀子）先生から頂いた暖簾もあって、それはすごーく豪華。今回の舞台でも、杉村先生に頂いた暖簾と橋田先生に頂いた暖簾を、地方にも持って行って。それをくぐるたびに力をもらう気がしていました。

杉村先生にはずいぶん可愛がっていただきました。芝居に関しては貪欲で、自分がやりたかった役を他の人が演じたり、自分が好きな俳優が若い女優相手に息のあった芝居なんかをすると嫉妬してたなんて話も聞くけど、私には、「私とあなたは年齢が違うし、役がかぶらないからいいの」なんておっしゃって。

人を褒めないことでも有名でしたけど、私が舞台で共演したとき、自分の出番がないときに杉村先生の芝居を目を凝らしながらずっと見て、なんでも盗もうと頑張ってたら、千秋楽のあとで、「よくやるようになりました、あなた」って。今でいうツンデレだったのかもしれません（笑）。

