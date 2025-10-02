スヌーピーのぬいぐるみみたい！「ROOTOTE」が手がけた新作トートが「おかいものSNOOPY」だけで限定発売
スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のグッズを取り扱う公式オンラインショップ「おかいものSNOOPY」で、まるでぬいぐるみのようなフォルムがとびきりかわいいトートの販売がスタートした。その名も「おすわりスヌーピー」(各1万6500円)！あまりにもキュートすぎるこのトートについて、解説していこう。
【写真】おかいものSNOOPY別注！ROOTOTEのぬいぐるみライクなトート「おすわりスヌーピー」を見る
この新作トートを手掛けたのは、トートバッグ専門ブランド「ROOTOTE(ルートート)」。「おかいものSNOOPY」のために制作され、「おかいものSNOOPY」でしか手に入らない限定アイテムだ。
カラーはスヌーピーの姿をそのまま再現した「ホワイト」と、すべて真っ黒の「ブラック」の2種類。素材は手入れしやすいフェイクレザーで、高級感を漂わせている。
荷物は背中のファスナーから入れられ、ななめがけや肩がけができるショルダーベルトと手持ちのできるハンドルの2種が付属。
最大の魅力は、これ1つで遊び心のあるコーディネートが完成すること。質感が落ち着いているから、大人も違和感なく持ち歩けるのも◎。「おかいものSNOOPY」だけで購入できる「おすわりスヌーピー」で、秋のおしゃれを楽しもう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
