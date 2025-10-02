日米通算200勝達成の田中将大、偉業の翌日に感謝と心境を語る ご褒美は「家族で美味しい焼肉食べに行こうって話はしてます」
1日に日米通算200勝目を飾った“マー君”こと読売ジャイアンツの田中将大投手（36）が翌2日、約7ヶ月ぶりに自身のYouTubeチャンネルを更新。「お待たせしました！久しぶりの更新です!!」と題し、偉業達成の翌日にファンや関係者への感謝や心境などを語った。
【動画】日米200勝から一夜明けた心境を語った巨人・田中将大
田中投手は「日米通算200勝を達成することができました」と報告。「ここまでなかなか時間はかかってしまいましたけども、サポートしてくださる方々、そしていつも応援してくださる方々のおかげでたどり着くことはできました。本当にありがとうございました」と感謝の言葉を述べている。
達成直後は実感がなかったという田中投手だが、現在の心境については「ホッとした」と語った。「投げている時は本当にチームの勝利のために投げるだけ」という姿勢を貫いてきたが、「200勝というところにいろんな方々から期待されている」中で「何とかそこに応えたい」という思いがあったことを明かしている。
達成を祝うご褒美として「家族で美味しい焼肉食べに行こうって話はしてます」とのこと。また、記念グッズの販売についても触れ、「200勝にたどり着けたところをお話しましたが、レギュラーシーズン終わってもこれからCSがありますし、戦いは続くので、また次の登板に向けて準備しっかりとしていきたい」と今後の意気込みを語った。
この動画に視聴者からは「マー君、あと一つからよく耐えて頑張ってくれました。感動をありがとう」「イーグルスファンです。200勝おめでとう御座います！チームは変わってしまいましたが、ずっと応援してます!!」「本当におめでとうございます 本当に貴方たちの野球を観れて幸せです」「巨人に来て頂きありがとうございます！坂本選手との抱擁シーンに泣き大勢からの花束贈呈と阿部監督のピースに笑わせてもらいました」「200勝達成おめでとうマー君。道のりは厳しかったけどファンとしてこの瞬間を見れて良かった」「マー君のおかげで野球が大好きになりイーグルスのファンになりました!!!ありがとう!!!」など、祝福のコメントが多数寄せられている。
