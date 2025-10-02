藤田ニコル、大ぶりつけ襟でドーリーな着こなし 16周年は「成長の期間に」
タレントの藤田ニコルが2日、東京・MEDIA DEPARTMENT TOKYOで行われた『MUSINSA TOKYO POP-UP STORE 2025』オープニングイベントのフォトコールに登場した。
【全身ショット】フリルがカワイイ！大きなリボンをつけて登場した藤田ニコル
藤田は、シックなベロアスカートにグレーのオーバーサイズのジャケットをベースに、さらに大ぶりなフリルとリボンのつけ襟とウェービーなヘアスタイルが印象的なドーリーなファッションで登場。仕事の都合で到着が遅れたことに「お待たせしてすみません」と謝罪しつつ、会場には「入った瞬間にすごいシックだなと思って、おしゃれだなと思いました」と声を弾ませた。
ポップアップストアのコンセプト「らしさ、MUSINSA」にちなんで、“自分らしさ”について聞かれると、「変化を恐れないこと。変化に対しても柔軟に対応できることが私らしさかなと思います」とキリッと明かした藤田。秋冬の注目ファッションは、「きょうも着てるんですけど、ビックシルエットのジャケットが今季っぽいなと思って。私物でマネして着たいです」と笑顔を見せた。また、注目ファッションで出かけたい場所は「かっこよく仕事の現場に『おはようございます』っっていうのもハマるし、お友達ともハマると思うし。お友だちとのときにはつけ襟をつけてもいいですね」とコディネートの変化も提案した。
さらに、先日デビュー16周年を迎え、どんな16周年にしたいかを聞かれると、「はじめて専属雑誌がない期間で肩書きがないので、いろんな雑誌によんでもらっていろんな自分になれる成長の期間にしたいです」とさらなる進化に期待を込めた。
「MUSINSA（ムシンサ）」は、韓国を代表するファッションプラットフォームであり、韓国発のユニコーン企業の1つ。中核となる「MUSINSA STORE」を中心に、ファッション系企業を支援するコワーキングスペース「MUSINSA STUDIO」など、多彩なサービスを展開している。MUSINSAの世界観を体験できる『MUSINSA TOKYO POP-UP STORE 2025』はあす3日〜26日に開催される。
イベントにはほかに、安斉星来、久間田琳加、桜田通、綱啓永、生見愛瑠が出席した。
