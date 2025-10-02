ザ・ドリフターズの加藤茶さんの妻で、タレントの加藤綾菜さんがインスタグラムを更新。新しいヘアスタイルを楽しんでいることを報告しました。

【写真を見る】【 加藤綾菜 】 季節の変わり目に大胆イメチェン「ほうれい線が目立つようになり」年齢に合わせた新ヘアスタイルを披露





加藤さんは「髪をバッサリ切って色々なヘアセットを楽しんでます！今日はシンプルにストレート」と雑誌の取材時のオフショットを投稿しました。新しいヘアスタイルは肩にかかるほどの長さで、ストレートに整えられています。

投稿された画像では、ベージュの半袖トップスを着用した加藤さんが、モダンなインテリアの室内で微笑んでいる様子が見られます。落ち着いた雰囲気の中、前髪は中央寄りに分け、細長いピアスを合わせたナチュラルな装いとなっています。







加藤さんはヘアスタイルの変更について、「歳を重ねてきて、ほうれい線など目立つようになり似合う髪型も変わってきた」とコメント。年齢を重ねることで変化する容姿に合わせて、自分に似合うスタイルを見つけていることが伺えます。

また、「仲良しの友人も同じ髪型にイメチェンして、季節の変わり目はやっぱりイメチェンしたくなるのかな？」と綴っており、友人と同じタイミングでヘアスタイルを変えた喜びを共有しています。









この投稿に、「セレブのマダムらしい」「ストレートの髪素敵です」「季節の変わり目のイメチェン、とっても素敵です」「ツヤツヤでサラサラの髪の毛良くお似合いです」「年齢を重ねられるごとに、どんどん綺麗で魅力的なあやなさんになられていますね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】