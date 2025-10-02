双子ソプラノデュオの「山田姉妹」が2026年3月をもってデュオとしての活動を休止することが明らかになりました。

【写真を見る】【 双子ソプラノデュオ・山田姉妹 】デュオ活動休止を発表 来年3月の逗子公演を最後に

公式サイトで、10月1日に発表された声明によると、2026年3月14日に神奈川県逗子市で行われる予定のコンサートを最後に、一時的にデュオ活動を休止するとのことです。





山田姉妹は、山田華さんと山田麗さんによる双子のソプラノデュオで、2017年に音楽シーンにデビュー。約8年8か月にわたって活動を続けてきました。

公式声明では、「2017年のデビュー以来、“双子ソプラノデュオ”として活動を続けてまいりました山田姉妹は、2026年3月14日、逗子でのコンサートを最後に、デュオとしての活動をいったん休止することとなりました。」と報告。









また、「これまで、多くの皆様に支えられながら、音楽を通してさまざまな出会いと経験を重ねてまいりました。応援してくださったファンの皆様、関係者の皆様、そして共に歩んでくださったすべての方々に、心より感謝申し上げます。」と感謝の気持ちが述べられています。

今後については「それぞれの歩みの中で、また新しいかたちで音楽と向き合ってまいります」と説明しており、新たな活動内容については、「お伝えできるタイミングで改めてご報告させていただきます」としています。









声明文は「これからも、山田華・山田麗、ふたりそれぞれの想いを音楽にのせて、皆様の心にお届けできるよう歩み続けてまいります。今後とも、変わらぬご厚情を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。」と結ばれており、姉妹それぞれが今後も音楽活動を継続する意向が示されています。



【 山田姉妹（ソプラノデュオ）／山田華、山田麗 プロフィール 】

12月24日生まれ。神奈川県逗子市出身の二卵性の双子ソプラノデュオ。

2017年2月に『あなた〜よみがえる青春のメロディー』にてメジャーデビュー。2023年2月にキングレコードより、5枚目のアルバム『ふたりで紡ぐ、やすらぎのハーモニー〜若葉のころ〜』をリリース。

2018年10月、逗子市広報大使に就任。

姉の華は、東京藝術大学声楽科卒業。在学中に安宅賞受賞。第63回滝廉太郎コンクール優良賞受賞。2011年度ミス鎌倉。

妹の麗は、国立音楽大学声楽科首席卒業。オペラソリストコース首席修了。卒業時に武岡賞受賞。第84回読売新人演奏会出演。女優としてNHK連続テレビ小説『エール』、TBS系列『3年B組金八先生』第8シリーズ等に出演。

【担当：芸能情報ステーション】