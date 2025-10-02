【ミスタードーナツ】55周年記念！「家で食べるミスドの担々麺」登場

ミスタードーナツが55周年を記念して新たなカップ麺「家で食べるミスドの担々麺」を登場させました。人気の四川担々麺を再現したこの商品は、花椒のしびれとラー油のピリッとした辛さが特徴のスープに、香ばしい練り胡麻が加わり、深いコクを生み出します。ノンフライ麺との相性も抜群で、まるでお店で食べるような本格的な味わいが楽しめます。テイクアウト専用で、ミスタードーナツ全店で販売中。価格は390円（税込）♡

ミスタードーナツの担々麺がカップ麺に！

ミスタードーナツの人気飲茶メニュー「四川担々麺」が、ついにカップ麺として登場しました！2023年に販売され好評を博した「家で食べるミスドの汁そば」に続く新商品です。

四川担々麺の特徴である、花椒のしびれとラー油のピリ辛さが効いたスープに、香ばしい練り胡麻入り特製ペーストを加えた深みのある味わい。

麺はノンフライ麺で、スープとの相性も抜群です。忙しい日常でも、手軽にミスタードーナツの味を自宅で楽しめるこのカップ麺、ぜひお試しください。

濃厚な胡麻風味が広がる担々麺の魅力

「家で食べるミスドの担々麺」は、その名の通りミスタードーナツの人気メニューを再現したカップ麺です。花椒とラー油のピリッとした辛さに加え、練り胡麻入り特製ペーストがスープにコクと香ばしさをプラス。

食べる度に広がる深い胡麻の風味に、麺との相性も抜群です。ノンフライ麺で仕上げることで、スープの味わいがしっかりと染み込み、より本格的な担々麺を自宅で楽しむことができます。

テイクアウト価格は税込390円で、数量限定販売となっています。

数量・期間限定！ミスタードーナツの担々麺

ミスタードーナツの「家で食べるミスドの担々麺」は、数量限定・期間限定で販売中です。販売期間は10月8日（水）から、なくなり次第終了となりますので、早めの購入をおすすめします。

全店（一部除く）で購入でき、価格は税込390円。テイクアウト専用なので、家でじっくり味わいながら、ミスタードーナツの人気メニューを再現した本格的な担々麺をお楽しみください。

数量限定のため、売り切れになる前にゲットして、味わい深いひとときをお過ごしください♪

自宅で本格担々麺を楽しもう！

ミスタードーナツ55周年を記念して登場した「家で食べるミスドの担々麺」。四川担々麺の特徴的なピリ辛スープと香ばしい胡麻風味が広がる本格的な味わいが、家庭で簡単に楽しめるのは嬉しいポイント。

ノンフライ麺の食感も楽しめ、何度でもリピートしたくなる美味しさです。数量限定・期間限定販売なので、早めにチェックして、お家でミスタードーナツの担々麺を堪能してください♡