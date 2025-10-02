元衆議院議員の宮崎謙介氏（44）が2日、ABCテレビ「newsおかえり」（月〜金曜午後3時40分）に出演。番組では大阪市内で行われた自民党総裁選の演説会を取り上げた。

総裁選を巡っては、茂木敏充前幹事長（69）と小林鷹之元経済安保相（50）、林芳正官房長官（64）、高市早苗前経済安全保障担当相（64）、小泉進次郎農相（44）の5人が出馬している。

元日本テレビ政治部記者で政治ジャーナリストの青山和弘氏の議員票は＜1＞小泉氏＜2＞林氏＜3＞高市氏、党員票では＜1＞高市氏＜2＞小泉氏＜3＞林氏と現状分析を伝えた。

宮崎氏は青山氏の分析に賛同し「まさにそういう状況ではないのかなと思う」と話した。

青山氏は今後のポイントとして「いかに議員票を固めるか」とし、小泉氏は「勝ち馬と思わせるのが大事」と解説した。

宮崎氏は永田町では「小泉陣営が勝つと、みんなが口々に言っている。番狂わせがなければ小泉さんだなとみんなが言っている」と明かした。

「小泉さんの側近中の側近はがんばってやってるけど、ちょっと離れた人は余裕ですね。勝った気でいるような空気感を出している人が歩いています」と話した。