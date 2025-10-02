タレント眞鍋かをり（45）2日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に生出演。前橋市の小川晶市長が部下である既婚男性の市職員とラブホテルで密会していたことについて同日、市議会に再説明をした後、取材対応したことについてコメントした。

番組では、市議への説明を終えた小川氏が会見に臨んだ様子を生中継。小川氏からの報告のみで、報道陣からの質問は受け付けないパターンだった。

小川氏は市議会への説明で、ラブホテルで密会をした職員が降格処分を受けたと言う報道が「事実ではない」と言及。本人の申し出によるものとして、、職員の家族に弁護士が就いたことを報告した。

眞鍋は「弁護士がついて、そこからは弁護士同士のやりとりになる。その方がお互いのためにいいんだろうなと思う。相手の家族がいることなので、プライバシーに関わる話じゃないですか。私は（当初）男女関係否定するのはどうなんだろうと思ったけど、明言してしまうことによって、奥さまだったり、お子さんがものすごく傷つく可能性を考えてると、本当もうここから先は、一切そういことには何があったかには触れずに弁護士同士でやってもらう。で、自分の仕事に対しては今後こうしていきます、そこだけを争点にしていってほしいなと感じました」と話した。