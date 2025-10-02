「誘う尻」



【動画】プリプリお尻で誘う（挑発する）柴犬

そんなコメントとともに投稿された43秒ほどの動画が大きな注目を集めています。登場するのは、柴犬の「あずき」ちゃん（5歳・女の子）と、チワワの「いくら」ちゃん（5歳・女の子）。



動画の冒頭、くつろぐいくらちゃんにお尻を向け、チラリと振り返るあずきちゃん。向きを変えながら、ちょっかいを仕掛けようとします。



一方、いくらちゃんはじっと様子を見ていましたがーー次の瞬間、あずきちゃんが「ワン！」。



いくらちゃんもまた「ワン！」と応戦し、飛びかかるふりをします。



そして、助けを求めるように飼い主さんを見上げるいくらちゃん。



あずきちゃんが再び「ワン！」と鳴いて誘うとーーいくらちゃんはいったん飼い主さんのそばへ。そこで終わるかと思いきや、次の瞬間あずきちゃんのほうへ華麗にダイブ！



動画は、あずきちゃんといくらちゃんがお互いの様子をうかがいながら距離を取る場面で締めくくられました。



ふたりの緊張感あるやりとりに、4万件超の“いいね”が寄せられ、「想像の5倍くらい尻を見せつけていた」「私も誘われてしまう」との声が上がっています。飼い主のXユーザー・林さん（@harahetta___z）に話を伺いました。



見逃せない“駆け引きバトル”の真相

ーー当時の状況について教えてください。



「いくらが寝ていたところに、あずきがちょっかいをかけています。遊んでほしいときによくやる仕草です。あずきは初対面のわんちゃんにも、仲良くなりたいときにはお尻を向けて自分から匂いを嗅いでもらおうとするんです。『敵意はないよ、仲良くしようよ、遊ぼうよ』という意思表示だと思います。一方でいくらは眠いので乗り気ではなく、助けを求めるように家族の方を見ていました（笑）」



ーーこの光景を見た感想は？



「また必死に誘ってるな、いくらがその気になるまで頑張れ、って思って見守ってます」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「たぶん追いかけっこが始まったと思います。いつもだいたいそうです」



ーーふたりは普段どのような様子ですか。



「ほとんどはゴロゴロ寝て過ごしていますが、1日のうちに何度かこうしてあずきが遊びに誘います。あずきはいくらのことが大好きですが、いくらのほうが強くて頭が上がらない関係です。それでも子犬の頃から一緒にいるので、仲はいいと思います」



あずきちゃんといくらちゃんのやり取りには、多くの人が笑いと共感を寄せ、コメント欄は盛り上がりを見せました。



「誘う尻、迫る尻」

「本当に誘ってたw」

「お尻かわいすぎます」

「私、秒で誘われちゃった」

「見事におちりで誘ってる」

「こ、この尻には抗えない…！！」

「お尻を向けるスタイルは独特（笑）。魅惑的すぎる」

「私も誘われてしまう。もったりとした重みのある尻尾がたまらん」

「想像の5倍くらい尻を見せ付けていたし、想像の3倍くらい緊張感がみなぎっていました」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）